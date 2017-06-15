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ЦТ по обществоведению состоится сегодня в Беларуси
16.06.2017 09:25 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по обществоведению состоится в пятницу, 16 июня, напомнили Sputnik в Министерстве образования Беларуси.
Централизованное тестирование (ЦТ) — необходимый этап вступительной кампании для большинства абитуриентов. Ранее уже прошли очередные испытания по русскому и белорусскому языкам.
Уже 16 июня абитуриенты будут сдавать обществоведение — на гуманитарный предмет записались почти 17 тысяч абитуриентов. Чаще всего экзамен по обществоведению необходимо сдавать тем, кто нацелен на учебу по юридическим специальностям.
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