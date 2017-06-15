ЦТ по обществоведению состоится сегодня в Беларуси

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Централизованное тестирование (ЦТ) по обществоведению состоится в пятницу, 16 июня, напомнили Sputnik в Министерстве образования Беларуси.



© Pixabay За использование мобильников с ЦТ по русскому удалили 20 человек

Централизованное тестирование (ЦТ) — необходимый этап вступительной кампании для большинства абитуриентов. Ранее уже прошли очередные испытания по русскому и белорусскому языкам.

Уже 16 июня абитуриенты будут сдавать обществоведение — на гуманитарный предмет записались почти 17 тысяч абитуриентов. Чаще всего экзамен по обществоведению необходимо сдавать тем, кто нацелен на учебу по юридическим специальностям.

ЦТ начинается в 11:00 одновременно во всех 41 пунктах тестирования Беларуси. На написание тестов у абитуриентов — полтора часа, за которые они должны будут решить 50 заданий.

По предмету "обществоведение" вопросы бывают как из сферы социологии, так и экономики, политологии, философии и прочих гуманитарных наук — на школьном уровне.

В прошлом году более 60 человек набрали на ЦТ по обществоведению максимальный балл — 100. Всего один абитуриент получил в 2016-м оценку в ноль баллов.