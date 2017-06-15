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В Барановичах грабители в масках связали и пытали предпринимателя

16.06.2017 10:08 — Новости Общества | Tut.by  
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Правоохранители в Барановичах разыскивают двух подозреваемых в разбойном нападении на квартиру местного предпринимателя, сообщил TUT.BY официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Нападение было совершено 13 июня около 3.00. Двое мужчин в масках вломились в квартиру на третьем этаже жилого дома по улице Жукова, где проживал 44-летний потерпевший. Грабители связали предпринимателя и с применением насилия требовали отдать деньги. Мужчина рассказал им, где найти материальные ценности, и те скрылись с места преступления.

Когда предприниматель смог освободиться, он побежал к соседям и попросил позвонить в милицию. Также мужчине требовалась неотложная медицинская помощь. Степень тяжести полученных повреждений уточняется.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 207 УК. Его расследованием занимается Барановичский межрайонный отдел Следственного комитета. Размер украденной суммы не разглашается.

Следователи и эксперты осмотрели квартиру и прилегающую территорию, допросили свидетелей, назначили ряд экспертиз. Для установления личности злоумышленников сотрудники милиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

 
 
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