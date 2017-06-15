Тепло и солнечно. Погода в Могилеве в выходные

Наступающие выходные в Могилеве будут теплыми и солнечными. Днем будет не ниже +22°С. По предварительным данным, такая погода продержится до середины следующей недели, а затем немного похолодает, придут дожди.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Сегодня, 16 июня, днем будет +21°С, переменная облачность. Ночью также будет тепло — около +11°С.

В субботу теплая и солнечная погода сохранится. Максимальная температура воздуха составит +22°С.

В воскресенье будет +23°С, по-прежнему погода порадует теплом и солнцем. Ночь на понедельник также будет теплой — около +16°С.

В понедельник, 19 июня, будет +23°С, солнечно. Лишь около полудня идеальную летнюю погоду может нарушить порывистый ветер до 15 м/с.

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