Поджог сена — на совести бактерий

Лето — традиционно горячая пора для заготовки грубых кормов в сельхозорганизациях и на частных подворьях. В это время каждый хозяин стремится как можно быстрее убрать их с поля и заложить на хранение. Все, казалось бы, хорошо, однако спрессованное и сложенное в плохо проветриваемом помещении сено или солома таят в себе скрытую угрозу возникновения пожара, который может вспыхнуть примерно через 25 — 45 суток, а то и больше.

Зачастую хозяева недоумевают: по какой причине мог случиться пожар? Выдвигают самые различные версии, вплоть до подозрения в поджоге. Но все оказывается гораздо проще — произошло элементарное самовозгорание. Что же это такое?

Сено – органическое вещество и при определенных условиях в нем размножается достаточно большое количество бактерий. Которые в результате своей жизнедеятельности, а после гибели — разложения выделяют значительное количество тепла. Если сено или солома складируются в большом объеме и недостаточно вентилируются, то тепло накапливается. И, в конце концов, наступает момент, когда корм начинает сначала тлеть, а потом и вспыхивает открытым пламенем.

Хорошо высушенные на солнце солома или сено (влажностью до 17%) практически не способны к микробиологическому самовозгоранию. Однако на частных подворьях, а кое-где и в хозяйствах отсутствуют приборы для определения влажности, поэтому она определяется на глаз, который может и подвести.

В современном сельскохозяйственном производстве имеются методы борьбы с микробиологическими процессами, происходящими во влажной соломе или сене. А что делать в данном случае хозяину на частном подворье? Для этого имеются «дедовские» методы. И первый из них — это просыпка грубых кормов пищевой солью. Соль замедляет процесс размножения бактерий, который и приводит в конечном итоге к печальным последствиям. Второй — это проветривание и перекладывание сена или соломы хотя бы несколько раз в течение первого месяца хранения. И даже если погодные условия и обстоятельства сложились так, что у хозяина нет полной уверенности в необходимой безопасной влажности сена, а его надо закладывать на зиму, то для недопущения пожаров по причине самовозгорания грубых кормов необходимо тщательное наблюдение за состоянием сена или соломы. Хотя бы рукой проверить, не поднимается ли температура в более дальних от поверхности слоях. Нет ли запаха дыма и гари? В случае малейших подозрений следует немедленно обратиться к специалистам и поставить в известность службу МЧС. Только благодаря знаниям и правильным действиям можно предотвратить возможность возникновение пожара по причине самовозгорания.

Для предупреждения подобных фактов в местах складирования грубых кормов работники РОЧС 7 — 9 июня провели мониторинг нескольких сельскохозяйственных предприятий, который включал в себя замер температуры и влажности сена. Приборы не зафиксировали превышения требуемых показателей. Таким образом, можно говорить о соблюдении соответствующими службами хозяйств района правил при хранении грубых кормов.

Руслан ОЛЕКСЮК,

заместитель начальника РОЧС