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Умер главный детский аллерголог страны
16.06.2017 10:36 — Новости Общества | Tut.by
В ночь с 15 на 16 июня после тяжелой болезни ушел из жизни главный детский аллерголог страны — Владимир Жерносек. Ему было 59 лет.
Владимир Федорович был заведующим кафедрой поликлинической педиатрии БелМАПО, доктором медицинских наук, профессором. Он родился в деревне Любатовщина Борисовского района Минской области. Минский государственный медицинский институт окончил с отличием.
Начинал работать врачом-интерном в Минской областной детской клинической больнице. Также был педиатром и заведующим детского отделения Борисовской центральной районной больницы, работал в инфекционном отделении грудного возраста 4-й детской клинической больницы Минска.
Его учителем была известный врач, ученый-аллерголог, доктор наук, профессор
По данным
Белорусский портал TUT.BY выражает соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Жерносека.
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Он был заведующим кафедрой поликлинической педиатрии БелМАПО, доктором медицинских наук, профессором.
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