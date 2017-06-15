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Умер главный детский аллерголог страны

16.06.2017 10:36 — Новости Общества | Tut.by  
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В ночь с 15 на 16 июня после тяжелой болезни ушел из жизни главный детский аллерголог страны — Владимир Жерносек. Ему было 59 лет.


Владимир Жерносек. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Владимир Федорович был заведующим кафедрой поликлинической педиатрии БелМАПО, доктором медицинских наук, профессором. Он родился в деревне Любатовщина Борисовского района Минской области. Минский государственный медицинский институт окончил с отличием.

Начинал работать врачом-интерном в Минской областной детской клинической больнице. Также был педиатром и заведующим детского отделения Борисовской центральной районной больницы, работал в инфекционном отделении грудного возраста 4-й детской клинической больницы Минска.

Его учителем была известный врач, ученый-аллерголог, доктор наук, профессор Татьяна Николаевна Суковатых.

По данным БелМАПО на декабрь 2016 года, Владимир Жерносек опубликовал 421 научных и учебно-методическую работы, является автором двух патентов Беларуси.

Белорусский портал TUT.BY выражает соболезнования родным, близким и друзьям Владимира Жерносека.

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Интервью с Владимиром Жерносеком: «Главный детский аллерголог страны о котах в квартирах, укусах насекомых и реакциях на лекарства».

 
Теги: Минск
 
 
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Он был заведующим кафедрой поликлинической педиатрии БелМАПО, доктором медицинских наук, профессором.

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