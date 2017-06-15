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Лукашенко поедет в Полесский заповедник – есть мед и смотреть лошадей

16.06.2017 11:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу совершит рабочую поездку в Хойникский район Гомельской области, во время которой посетит Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

Лукашенко поедет в Полесский заповедник – есть мед и смотреть лошадей
© Фото: пресс-служба президента
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Там отметили, что во время поездки президент изучит информацию о радиологической обстановке в регионе, экологических процессах, происходящих в заповеднике, и его работе по минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Речь также пойдет об итогах экспериментально-хозяйственной деятельности заповедника и перспективах его развития. Отдельное внимание Президент уделит вопросам социально-экономического развития региона, ходу сельскохозяйственных работ и заготовки кормов. "Лукашенко ознакомится с образцами продукции, производимой в заповеднике. Он, в частности, посетит пасеку, где в условиях радиоактивного загрязнения земель получают нормативно-чистый мед. В программе посещения также конеферма, где занимаются разведением и выращиванием племенных лошадей", — рассказали в пресс-службе.

Ожидается, что президент также посетит научный центр заповедника, ознакомится с организацией лабораторного анализа и контроля радиологической обстановки, осмотрит музей истории заповедника.

Решение о создании Полесского государственного экологического заповедника было принято в феврале 1988 года, в 1989 году переименован в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник. Под него отвели 142,8 тысяч гектаров загрязненных земель Брагинского, Хойникского и Наровлянского районов, включающих в себя белорусский сектор 30-километровой зоны Чернобыльской АЭС. В 1993 году в состав заповедника вошли отселенные территории в Гомельской области, и площадь заповедника увеличилась до немногим более 216 тысяч гектаров.

Лукашенко поедет в Полесский заповедник – есть мед и смотреть лошадей
© Sputnik/ Елена Васильева, Артем Бордовский
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В биогеоценозах Полесского государственного радиационно-экологического заповедника сконцентрировано около трети выпавшего на территорию Беларуси радиоактивного цезия, более 70% стронция и 97% плутония — основных дозообразующих элементов.

Из-за загрязнения долгоживущими трансурановыми радионуклидами территория Полесского государственного радиационно-экологического заповедника не может быть возвращена в хозяйственное пользование в обозримом будущем.

В заповеднике работает более 700 человек.

В заповеднике созданы экспериментальные пчелопасека, сад. С 1996 года проводится разведение лошадей. В заповеднике сформирован селекционный массив лошадей пород русский тяжеловоз, советский тяжеловоз, русская рысистая. В 2006 году Полесский государственный радиационно-экологический заповедник включен в список племенных хозяйств республики. Опыт этой работы важен в плане перспективы развития коневодства в условиях радиоактивного загрязнения земель.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время рабочей поездки президенту доложат об итогах экспериментально-хозяйственной деятельности заповедника. В программе посещение пасеки и конефермы.

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