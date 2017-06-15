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Александр Лукашенко отправится в Полесский радиационно-экологический заповедник
16.06.2017 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Планируется, что главе государства доложат о радиологической обстановке в регионе, экологических процессах, происходящих в заповеднике, и его работе по минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Речь также пойдет об итогах экспериментально-хозяйственной деятельности Полесского государственного радиационно-экологического заповедника и перспективах его развития.
Отдельное внимание президент уделит вопросам социально-экономического развития региона, ходу сельскохозяйственных работ и заготовки кормов.
Александр Лукашенко ознакомится с образцами продукции, производимой в заповеднике. Он, в частности, посетит пасеку, где в условиях радиоактивного загрязнения земель получают нормативно-чистый мед. В программе посещения также конеферма, где занимаются разведением и выращиванием племенных лошадей.
Ожидается, что президент также посетит научный центр заповедника, ознакомится с организацией лабораторного анализа и контроля радиологической обстановки, осмотрит музей истории заповедника.
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Ожидается, что президент также посетит научный центр Полесского радиационно-экологического заповедника, ознакомится с организацией лабораторного анализа и...
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