В Речице годовалая девочка опрокинула на себя кружку с горячим чаем и оказалась в реанимации

Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы с обширными термическими ожогами кипятком, сообщает « Дняпровец ».





Ожоги девочка получила во время семейного ужина. Ребенок резвился на кухне и в какой-то момент неудачно потянулся за кружкой горячего чая, которую мама поставила на край стола. Кипяток попал на подбородок, шею и плечо.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Медики констатировали у нее 15% ожогов тела.