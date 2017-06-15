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В Речице годовалая девочка опрокинула на себя кружку с горячим чаем и оказалась в реанимации

16.06.2017 11:31 — Новости Общества | Tut.by  
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Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы с обширными термическими ожогами кипятком, сообщает «Дняпровец».


Ожоги девочка получила во время семейного ужина. Ребенок резвился на кухне и в какой-то момент неудачно потянулся за кружкой горячего чая, которую мама поставила на край стола. Кипяток попал на подбородок, шею и плечо.

Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Медики констатировали у нее 15% ожогов тела.

 
 
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Пострадавшую экстренно доставили в больницу. Медики констатировали у нее 15% ожогов тела.

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