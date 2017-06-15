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Райцентр Горки на спичечном коробке назвали поселком
16.06.2017 11:27 — Новости Общества | Tut.by
На спичечном коробке от «Борисовдрева» райцентр Горки в Могилевской области назвали поселком. Ошибку заметил фотограф из Горок Александр Храмко, пишет
Выяснилось, что на «Борисовдреве» ошибку не заметили. А оператор электронного набора и верстки Гродненской типографии Элла Макаль объяснила, что взяла ошибочную информацию о Горках в интернете.
Женщина ввела в поисковике слова «гербы городов Республики Беларусь», перешла на сайт geraldika.by, где указано (правда, не везде, но на самом видном месте), что Горки — это поселок.
— Естественно, будем переделывать теперь, — пояснила Элла Макаль. — Все мы люди, все ошибаемся. А вообще за такие вещи можно и без зарплаты остаться — у нас это очень серьезно.
Сайт, на который ссылается Элла Макаль, принадлежит предпринимателю из Минска. На нем поселками называют не только Горки, но и другие районные центры Могилевской области, которые являются городами: Белыничи, Кировск, Круглое. Сайт ссылается на книгу В. Адамушко «Гербы и флаги Беларуси» 11-летней давности — издание выпущено в 2006 году.
На
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Оказалось, что ошибку сделали на Гродненской типографии, доверившись информации на сайте предпринимателя.
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