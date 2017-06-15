Райцентр Горки на спичечном коробке назвали поселком

На спичечном коробке от «Борисовдрева» райцентр Горки в Могилевской области назвали поселком. Ошибку заметил фотограф из Горок Александр Храмко, пишет horki.info . Выяснилось, что ошибку сделали при дизайне и печати спичечных коробков в Гродненской типографии.





Выяснилось, что на «Борисовдреве» ошибку не заметили. А оператор электронного набора и верстки Гродненской типографии Элла Макаль объяснила, что взяла ошибочную информацию о Горках в интернете.

Женщина ввела в поисковике слова «гербы городов Республики Беларусь», перешла на сайт geraldika.by, где указано (правда, не везде, но на самом видном месте), что Горки — это поселок.

— Естественно, будем переделывать теперь, — пояснила Элла Макаль. — Все мы люди, все ошибаемся. А вообще за такие вещи можно и без зарплаты остаться — у нас это очень серьезно.

Сайт, на который ссылается Элла Макаль, принадлежит предпринимателю из Минска. На нем поселками называют не только Горки, но и другие районные центры Могилевской области, которые являются городами: Белыничи, Кировск, Круглое. Сайт ссылается на книгу В. Адамушко «Гербы и флаги Беларуси» 11-летней давности — издание выпущено в 2006 году.



Скриншот сайта geraldika.by

На сайте Могилевского облисполкома городскими поселками называются Глуск, Кличев, Дрибин, Краснополье, Хотимск.

Серию спичек с гербами 80 городов Беларуси «Борисовдрев» впервые выпустил в 2015 году.