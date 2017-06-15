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"Горремавтодор": снег в Минске дешевле плавить, чем складировать на полигонах

16.06.2017 11:21 — Новости Общества | Tut.by  
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Прошедшей зимой в Минске заработал снегосплавной пункт за 1,5 миллиона долларов, и опыт его использования оказался положительным. Оборудование показало хороший экономической эффект, рассказал гендиректор ГПО «Горремавтодор» Денис Глинский. Об этом пишет агентство «Минск-Новости».


Фото с сайта minsknews.by

Глинский пояснил, что анализ полученных результатов показывает, что снегосплавной пункт имеет более низкую стоимость утилизации снега. Например, данные «Ремавтодора» Заводского района показывают, что стоимость складирования 1 кубометра снега на полигоне обходилась минувшей зимой в 8,61 руб., а утилизация такого же объема на снегосплавном пункте — 7,48 руб. Суммы рассчитывались с учетом расстояния 7 километров. Данные «Ремавтодора» Партизанского района показывают, что при транспортировке снега на 10 километров его складирование на полигоне обходились в 12,63 руб. за 1 кубометр, а утилизация в пункте плавления — 12,11 руб. за 1 кубометр.

«Считаю, что есть необходимость и в других районах строить такие снегосплавные пункты», — сказал Глинский.

Он также добавил, что неоспоримым преимуществом пункта плавления снега остается значительный экологический эффект от очистки талых вод. При использовании снегосплавного пункта почва не загрязняется, в отличие от территорий снежных полигонов, где происходит постепенное естественное таяние.

Напомним, снегосплавной пункт в Минске работает с декабря 2016 года. Он находится на улице Машиностроителей, и его услугами прошедшей зимой пользовались несколько предприятий, в том числе «Ремавтодоры» Ленинского, Заводского, Партизанского районов, «Гордорматериалы», «Минскводоканал». Производительность объекта — 5 тысяч кубометров в сутки. В зимний период 2016-2017 года на него вывезено 82 тысячи кубометров снега. В места временного складирования — 286 тысяч кубометров.

 
Теги: Минск
 
 
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Первый снегосплавной пункт показал хороший экономической эффект.

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