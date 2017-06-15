|
Выходные в Минске: куда пойти 17-18 июня
16.06.2017 11:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Синоптики нас радуют перед выходными: говорят, 17 и 18 июня уже будет достаточно тепло, не планируется и дождей. Вместе выдыхаем: наконец-то пришло лето! А это значит, что выходные вы просто обязаны провести не дома. Как это сделать — рассказываем в афише Sputnik.
День культуры Казахстана и джазовый вечер
В Верхнем городе в субботу 17 июня ожидается сразу два интересных мероприятия. Так, днем здесь пройдет
Если не знаете, чем себя занять всю субботу — можете ее провести в Верхнем городе: уже с 13:00 и до позднего вечера здесь будет кипеть жизнь!
Бесплатный фитнес в парке
Фитнес-марафон устраивают в столичном парке Челюскинцев в субботу с 11:00 — сюда можно будет прийти для занятия фитнесом совершенно бесплатно, ведь организовывает спортивный праздник один из белорусских мобильных операторов.
Начнут в субботу с микс-тренировки (функциональный, силовой и кардио-тренинг), а подробности про мероприятие можно прочитать в социальных сетях по тегу #МояТренировкаСегодня.
Фестиваль Vulitsa Ezha
Прошлый фестиваль Vulitsa Ezha прошел в Минске в мае, и организаторы решили не ждать долго, а провести новый форум уличной еды уже в середине июня. Развернется Vulitsa Ezha в субботу и воскресенье на территории столичного парка Dreamland.
В программе фестиваля — фудкорт, рецепты, барахолка и много чего еще. Стоимость входа — пять рублей. А если не знаете, идти ли — посмотрите наш
Большой модный маркет
Один из первых белорусских fashion-маркетов — для тех, кто хочет купить себе новых вещей, но не хочет идти в магазины сегмента масс-маркет. Большой модный маркет пройдет в субботу и воскресенье в ТЦ "Метрополь" (Немига, 5), а прийти туда можно будет совершенно бесплатно.
В рамках маркета будет возможность оценить задумки и идеи белорусских дизайнеров — как одежды, так и аксессуаров, и предметов интерьера.
Выставка "Прафота-2017"
Работает выставка с начала месяца и уже после этих выходных закрывается, поэтому обязательно успейте ее посмотреть. Сама выставка проектной фотографии "Прафота" посвящена памяти фотожурналиста Стенли Грина, а курировала ее Анна Шпакова.
На выставке представлены работы 23 белорусских фотографов, среди которых Сергей Балай, Александр Васюкович, Сергей Гудилин, Дина Данилович, а также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Выставка лучших белорусских фотографий, уличная еда или большой модный маркет - каждый найдет что-нибудь для себя в афише на выходные от Sputnik.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии