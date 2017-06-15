Житель Витебска посчитал дубы в городе. Теперь хотят сделать список всех деревьев

Житель Витебска Вадим Асветинский изучил, много ли дубов растет в городе. Почему именно этих деревьев? Потому, что они очень капризны и не всегда приспосабливаются к агрессивным городским условиям.





Оказалось, что дубов — и довольно высоких и мощных, немало даже в самом сердце города, где тротуарной плиткой устлан каждый сантиметр земли. Практически отсутствуют деревья вдоль шумной улицы Ленина. За исключением нескольких туй, нет других насаждений и возле торгового центра «Марко-Сити».

— Удивительное сделал для себя открытие, — делится Вадим Асветинский. — Даже на небольшом пятачке — возле облисполкома и во дворах на улицах Гоголя и «Правды», насчитал до десяти мощных дубов: возле медучилища, «Витебскгражданпроекта», областной налоговой службы.

А в подтверждение своих слов горожанин предоставил неопровержимое доказательство — фотосъемку .

Под сенью мощных крон в летний зной приятно спрятаться от палящих солнечных лучей. Да и просто постоять, помечтать под дубом! Произрастают такие исполины, которым не один десяток лет, например, недалеко от памятника Машерову, на улице Локомотивной.

Зеленые насаждения украшают наш город. По мнению Вадима Асветинского, они могут еще служить ориентиром на экологической тропе. Почему бы и нет? В Витебске найдется немало интересных с точки зрения экологии мест, которые привлекут любителей природы.

Идею поддержал и начальник городской экологической службы Валерий Фандо. А для начала, как он заметил, необходимо навести порядок в «зеленом царстве». Что имеется в виду? Нужно провести инвентаризацию зеленых насаждений — то есть учесть не только дубы, но и все остальные деревья.

Такую работу уже начали многие учреждения образования. Дальше должны подключиться коммунальники. Будет учет — будет и уход за деревьями.