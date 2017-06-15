Заработали более 1,6 млн рублей. Могилевчан обвиняют в незаконной торговле крупным рогатым скотом

В незаконной предпринимательской деятельности обвиняют шестерых могилевчан. Они на протяжении трех лет скупали и перепродавали скот и мясо с нарушением закона, заработав на этом более 1,6 млн рублей.



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Из материалов дела следует, что с января 2013 года по апрель 2016-го шестеро могилевчан занимались незаконной предпринимательской деятельностью для получения дохода в особо крупном размере.

— Обвиняемые получили незаконный доход на сумму более 1,6 млн рублей, — рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области Оксана Соленюк.

Предприниматели, нарушая закон, скупали у физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в фермерских хозяйствах и в сельскохозяйственных организациях — всего в деле фигурирую более 500 человек — крупный рогатый скот, лошадей, мясо говядины и конины по цене ниже себестоимости. После этого они перепродавали товар белорусским ипэшникам, жителям приграничных населенных пунктов Российской Федерации.

Товар везли в Россию на грузовике. При этом предприниматели сопровождали его до границы, чтобы не допустить задержания и конфискации груза. Для этого использовали не менее двух автомобилей, экипированных радиостанциями.

В апреле 2016 года силовики пресекли деятельность группы. Предпринимателей задержали, когда они вывозили за пределы Беларуси на территорию Российской Федерации партию крупного рогатого скота — 62 головы — общей стоимостью около 36 тыс. рублей, сообщили в управлении СК.

У обвиняемых изъяли деньги, крупный рогатый скот, машины, материальные ценности. На их имущество наложен арест на сумму более 97 тыс. рублей. Четверо обвиняемых находятся под стражей. Двое вину признали в полном объеме и добровольно возместили причиненный ущерб, поэтому находятся под домашним арестом.

Могилевчанам предъявили обвинение в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег, полученных преступным путем. Организатором группы признали 36-летнего могилевчанина.

Прокуратура Могилевской области к обвиняемым предъявила иск в интересах государства о взыскании дохода, полученного от незаконной предпринимательской деятельности, без учета затрат на его получение, уточнила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Марина Титова.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.