Мингорсуд оставил в силе приговор анархисту, оштрафованному за акцию у скульптуры городового

Мингорсуд оставил в силе приговор анархисту Вячеславу Косинерову, которого оштрафовали за то, что он набросил веревку на скульптуру городового у здания МВД в столице, сообщает БелаПАН .



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Как сообщил Косинеров, он намерен обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

Напомним, в марте Вячеслав Косинеров устроил акцию у скульптуры городового Российской империи, установленной возле здания МВД в Минске. Анархист набросил на скульптуру веревку-удавку.

За такой поступок на минчанина завели уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство). Молодого человека отпустили из СИЗО лишь за неделю до суда.

27 апреля суд Московского района Минска признал анархиста Вячеслава Косинерова виновным в хулиганстве и назначил штраф в размере 5 базовых величин (115 рублей).

Косинеров подал жалобу в Мингорсуд с просьбой отменить приговор суда Московского района и прекратить уголовное дело за отсутствием состава уголовного преступления. Анархист приводил доводы в пользу отсутствия хулиганского мотива в своих действиях и необходимых квалификационных признаков вменяемого ему преступления. «Привлечение меня к уголовной ответственности за мирное выражение своего мнения, не причинившее вреда ни другим гражданам, ни обществу в целом, ни чужому имуществу, является непропорциональной мерой ограничения свобод и направлено не на защиту общественных интересов, а на создание препятствий в осуществлении мною своих конституционных прав», — говорилось в жалобе.

По мнению правозащитников, поступок Косинерова не стоит уголовного дела, а преследование объясняется «местью органов милиции». Хотя начальник столичной милиции Александр Барсуков назвал Косинерова «хулиганом, на котором клейма негде ставить», а скульптуру — святым местом для милиции.

Ранее Косинерова уже судили : за граффити и запачканный краской билборд с фотографией милиционеров. Парня тогда оштрафовали на 30 базовых величин.