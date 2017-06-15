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Мингорсуд оставил в силе приговор анархисту, оштрафованному за акцию у скульптуры городового
16.06.2017 12:27 — Новости Общества | Tut.by
Мингорсуд оставил в силе приговор анархисту Вячеславу Косинерову, которого
Как сообщил Косинеров, он намерен обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.
Напомним, в марте Вячеслав Косинеров устроил акцию у скульптуры городового Российской империи, установленной возле здания МВД в Минске. Анархист набросил на скульптуру веревку-удавку.
За такой поступок на минчанина завели уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство). Молодого человека
27 апреля суд Московского района Минска признал анархиста Вячеслава Косинерова виновным в хулиганстве и назначил штраф в размере 5 базовых величин (115 рублей).
Косинеров подал жалобу в Мингорсуд с просьбой отменить приговор суда Московского района и прекратить уголовное дело за отсутствием состава уголовного преступления. Анархист приводил доводы в пользу отсутствия хулиганского мотива в своих действиях и необходимых квалификационных признаков вменяемого ему преступления. «Привлечение меня к уголовной ответственности за мирное выражение своего мнения, не причинившее вреда ни другим гражданам, ни обществу в целом, ни чужому имуществу, является непропорциональной мерой ограничения свобод и направлено не на защиту общественных интересов, а на создание препятствий в осуществлении мною своих конституционных прав», — говорилось в жалобе.
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Ранее Косинерова
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Мингорсуд оставил в силе приговор анархисту Вячеславу Косинерову, которого оштрафовали за то, что он набросил веревку на скульптуру городового у здания МВД в...
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