Разрытый проспект, котлованы в центре города. Масштабная стройка минского метро в архивных фото

Разрытый проспект, грандиозная стройка на площади Победы, у Академии наук, перед воротами Минска. От масштаба захватывает дух. Сегодня — 40 лет с того момента, как строители забили первую сваю будущей столичной подземки.

В 1972 году Минск был объявлен городом-миллионером, а в 1977-м стал строить собственное метро. С тех пор прошло 40 лет, юбилей с начала строительства метро можно отмечать чуть ли не целый 2017-й. Дат немало: 5 мая 1977 года начались работы в районе будущей станции «Парк Челюскинцев», а в ноябре того же года прошел торжественный митинг в честь начала большой стройки. И наконец чуть раньше, 16 июня 1977 года, забили первую сваю будущей подземки. От этой даты и оттолкнемся.

В запасах Белгосархива кинофотофонодокументов нашлось немало фотографий о том, как строилось метро. Большинство из использованных в этом материале снимков сделал фотограф Петр Кострома, который стал основным летописцем минского метро. Есть здесь и снимки фотографов Юрия Захарова, Константина Нетылева и других авторов.

Только посмотрите, как строилось метро, без которого сегодня слабо можно представить жизнь большого города. Первые пассажиры проехались на поезде под Минском 29 апреля 1984 года.



Исследование грунта перед началом строительства метро в одном из микрорайонов Минска, 1974 год. Фото: Константин Нетылев



Первая схема минского метро — всего восемь станций. Любопытно, что торжественный митинг в честь начала строительства подземки прошел только осенью. 4 ноября 1977 года. Фото: Петр Кострома



Для строительства станции «Институт культуры» вынимают грунт. 3 апреля 1979 года. Фото: Юрий Захаров, редакция газеты «Вечерний Минск»



Писатели во время встречи с метростроевцами. В светлом плаще — белорусская поэтесса Евгения Янищиц, сентябрь 1980 года. Фото: Петр Кострома



Строят станцию «Парк Челюскинцев», 1980 год. Фототека Национальной телерадиокомпании. Фото: Петр Кострома



Бригада метростроевцев обсуждает проект, 1980 год. Снимок из фототеки Национальной телерадиокомпании. Фото: Петр Кострома



Так был перерыт Ленинский проспект (сейчас — проспект Независимости) возле Академии наук в 1981 году. Фото: Петр Кострома



Так разрабатывали котлован, чтобы построить станцию «Академия наук», 1981 год. Фото: Петр Кострома



Это вид на стройплощадку минского метро в районе Привокзальной площади. Заодно можно посмотреть, как в июне 1981 года выглядела площадь перед старым зданием железнодорожного вокзала. Помимо привокзальных башен, каждый гость Минска видел перед собой еще и надпись: «Мы дружбой, братством, единством крепки». Фото: Петр Кострома



Строится станция метро «Академия наук», 1981 год. Фото: Петр Кострома



Разработка котлована во время строительства станции «Институт культуры», 1981 год. Фото: Петр Кострома



Стройку метро можно было видеть прямо из окон Института культуры, июнь 1981 года. Фото: Петр Кострома



Щит, который копает метро, выходит на поверхность. Снимок сделан в районе площади Победы в январе 1982 года. Фото: Петр Кострома



Так выглядела в феврале 1982 года будущая станция «Институт культуры». Фото: Петр Кострома



Стройка метрополитена на площади Якуба Коласа, февраль 1982 года. Фото: Петр Кострома



Сварщики работают над сооружением каркаса из арматуры для будущей станции «Академия наук», март 1982 года. Фото: Петр Кострома



Это стройка в районе площади Победы, январь 1983 года. Фото: Петр Кострома



Так выглядела открытая шахта метро, когда стройка шла в районе площади Победы. Метро строится, а жизнь идет — посмотрите, сколько горожан на тротуаре. В кадре и «Вечерний Минск» на площади Победы, можно разглядеть и здание Института физической культуры вдалеке, уже на Якуба Коласа. Январь 1983-го. Фото: Петр Кострома



Так в дамбу через Свислочь укладывали первую трубу, чтобы построить метро. 10 января 1983 года. Фото: Петр Кострома



Сварщик работает на строительстве тоннеля станции «Октябрьская», апрель 1983 года. Фото: Петр Кострома



А это — вид на шахту тоннеля станции метро «Октябрьская», апрель 1983 года. Фото: Петр Кострома



Стела на площади Победы, окруженная стройкой. Октябрь 1983 года. Фото: Петр Кострома



Митинг, посвященный открытию первой очереди минского метро. 29 июня 1984 года. Фотохроника БЕЛТА



Одним из первых пассажиров минской подземки был космонавт Петр Климук. С ним охотно фотографировались метростроители. 29 июня 1984 года. Фото: Юрий Захаров, редакция газеты «Вечерний Минск»



Поезд на «Институте культуры» в день открытия первой очереди Минского метрополитена. Поезд пойдет первым рейсом до станции «Московская». 29 июня 1984 года. Фотохроника БЕЛТА

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Архивное видео о том, как строили минское метро. Киножурнал «Савецкая Беларусь», сентябрь 1979 года.