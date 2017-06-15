Туристов позовут на крышу: большая обзорная площадка появится в Гродно

ГРОДНО, 16 июн — Sputnik. Любоваться на старый Гродно и крыши домиков в центре скоро смогут жители и туристы областного центра. Через два месяца на крыше бывшего универмага откроется обзорная площадка, на которой можно будет не только свободно погулять всем желающим, но и выпить чашку кофе.



© Sputnik/ Максим Захаров Здание напротив универмага, только сверху

Здание бывшего городского универмага (сейчас это торговый дом "Неман") находится в центре города, на пешеходной улице Советской. Именно его крыша станет первой официальной смотровой площадкой в Гродно, которая будет размещаться на высоте около 20 метров. Отсюда можно увидеть центр города под необычным ракурсом.

Например, можно посмотреть на красные крыши старых домиков, увидеть некоторые гродненские храмы, стадион, телевышку.



© Sputnik/ Максим Захаров Вид в сторону улицы Ожешко и парка Жилибера. Вдалеке видны купола гродненского Собора и шпиль кирхи

"Задумка появилась лет пять назад. Тогда решили, что красивыми видами, которые открываются с нашей крыши, должен любоваться каждый желающий", — рассказал директор торгового дома "Неман" Алексей Явлаш.



© Sputnik/ Максим Захаров На новом лифте с прозрачными стенками можно будет заехать с пешеходной Советской прямо на крышу бывшего универмага

Среди белорусских обзорных площадок, расположенных на крышах, гродненская станет самой большой в стране. Для нее владелец выделил 800 квадратных метров. Для сравнения, это чуть больше, чем площадь стандартного дачного участка. В центре разместится кафе, а остальная территория станет местом прогулок и селфи.



© Sputnik/ Максим Захаров Примерно так будет выглядеть новое кафе на крыше - посидеть в нем можно будет и в дождь

Для безопасности посетителей по периметру площадки установят защитные стеклянные барьеры. А пока здесь начинают собирать будущее кафе. Оно разместится на подиуме высотой примерно полметра.

Попасть на обзорную площадку можно будет на обзорном лифте. Сейчас рядом с центральным входом в торговый центр монтируется шахта, совсем скоро приедет и сам лифт вместительностью 14 человек. Оборудование везут из Греции.

Обзорная площадка должна открыться ближе к концу августа. К этому времени начнет работать и лифт, и новое кафе. Известно, что вход на крышу будет бесплатным.