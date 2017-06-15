ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Туристов позовут на крышу: большая обзорная площадка появится в Гродно

16.06.2017 13:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

ГРОДНО, 16 июн — Sputnik. Любоваться на старый Гродно и крыши домиков в центре скоро смогут жители и туристы областного центра. Через два месяца на крыше бывшего универмага откроется обзорная площадка, на которой можно будет не только свободно погулять всем желающим, но и выпить чашку кофе.

Туристов позовут на крышу: большая обзорная площадка появится в Гродно
© Sputnik/ Максим Захаров
Здание напротив универмага, только сверху

Здание бывшего городского универмага (сейчас это торговый дом "Неман") находится в центре города, на пешеходной улице Советской. Именно его крыша станет первой официальной смотровой площадкой в Гродно, которая будет размещаться на высоте около 20 метров. Отсюда можно увидеть центр города под необычным ракурсом.

Например, можно посмотреть на красные крыши старых домиков, увидеть некоторые гродненские храмы, стадион, телевышку.

Туристов позовут на крышу: большая обзорная площадка появится в Гродно
© Sputnik/ Максим Захаров
Вид в сторону улицы Ожешко и парка Жилибера. Вдалеке видны купола гродненского Собора и шпиль кирхи

"Задумка появилась лет пять назад. Тогда решили, что красивыми видами, которые открываются с нашей крыши, должен любоваться каждый желающий", — рассказал директор торгового дома "Неман" Алексей Явлаш.

Туристов позовут на крышу: большая обзорная площадка появится в Гродно
© Sputnik/ Максим Захаров
На новом лифте с прозрачными стенками можно будет заехать с пешеходной Советской прямо на крышу бывшего универмага

Среди белорусских обзорных площадок, расположенных на крышах, гродненская станет самой большой в стране. Для нее владелец выделил 800 квадратных метров. Для сравнения, это чуть больше, чем площадь стандартного дачного участка. В центре разместится кафе, а остальная территория станет местом прогулок и селфи.

Туристов позовут на крышу: большая обзорная площадка появится в Гродно
© Sputnik/ Максим Захаров
Примерно так будет выглядеть новое кафе на крыше - посидеть в нем можно будет и в дождь

Для безопасности посетителей по периметру площадки установят защитные стеклянные барьеры. А пока здесь начинают собирать будущее кафе. Оно разместится на подиуме высотой примерно полметра.

Попасть на обзорную площадку можно будет на обзорном лифте. Сейчас рядом с центральным входом в торговый центр монтируется шахта, совсем скоро приедет и сам лифт вместительностью 14 человек. Оборудование везут из Греции.

Обзорная площадка должна открыться ближе к концу августа. К этому времени начнет работать и лифт, и новое кафе. Известно, что вход на крышу будет бесплатным.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 44
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центре Гродно для прогулок выделят 800 квадратных метров крыши, но попасть на нее сможет далеко не каждый желающий.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Разрытый проспект, котлованы в центре города. Масштабная стройка минского метро в архивных фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика