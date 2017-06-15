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В Ганцевичах 5 лет колонии получила женщина за заражение ВИЧ двух человек

16.06.2017 13:19 — Новости Общества | Tut.by  
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15 июня в ганцевичском суде огласили приговор по обвинению жительницы райцентра в заражении двух человек вирусом иммунодефицита человека, сообщила TUT.BY помощник председателя Брестского областного суда Марина Скалкович.

Женщина находилась на учете как ВИЧ-инфицированная с 2011 года и давала расписку о том, что будет предупреждать об этом своих партнеров. Тем не менее данное требование она не выполнила. В результате она заразила ВИЧ двух мужчин. Один из них передал вирус своей жене, сообщает газета Ганцавiцкi Час.

Уголовное дело в отношении женщины возбудили после того, как жена потерпевшего во время постановки на учет по беременности сдала анализ на ВИЧ, который оказался положительным. Выяснилось, что мужчина имел связь с фигуранткой задолго до женитьбы, передает БЕЛТА.

Женщину признали виновной в заведомом поставлении другого лица в опасность заражения ВИЧ (ч.1 ст. 157 УК) и в заражении вирусом двух человек (ч.3 ст. 157 УК). Женщине назначили 5 лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщила TUT.BY Марина Скалкович. Учитывая то, что обвиняемая является матерью двух несовершеннолетних детей суд назначил минимальное наказание. Санкция статьи предусматривает до 13 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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