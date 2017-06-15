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СК принял к производству дело "Белого легиона"

16.06.2017 13:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн — Sputnik. Следственный комитет Беларуси принял к производству дело о создании незаконного вооруженного формирования — так называемое "дело "Белого легиона", сообщили в пятницу в пресс-службе СК.

Весной 2017 года КГБ возбудил уголовное дело в отношении 26 человек по статье "создание незаконного вооруженного формирования". В СМИ это дело наиболее известно как "дело "Белого легиона".

СК принял к производству дело "Белого легиона"
© Фото: СБ Беларусь сегодня
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Преступление против безопасности

"В соответствии с подследственностью Следственным комитетом принято к производству уголовное дело в отношении ряда лиц, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 287 Уголовного кодекса (создание незаконного вооруженного формирования), возбужденное Комитетом государственной безопасности", — сообщили в СК.

Как добавили собеседники Sputnik, деятельность незаконного вооруженного формирования относится к категории преступлений против общественной безопасности.

"Следственным комитетом продолжаются процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности фигурантов дела", — отметили в СК.

Уголовное преследование тех же граждан по статье о "массовых беспорядках" КГБ прекратил.

СК принял к производству дело "Белого легиона"
© Sputnik/
Еще один фигурант дела "Белого легиона" отпущен из-под стражи

Весна "легиона"

Фигуранты "Белого легиона" подозревались в создании бандформирований и планировании терактов в ходе несанкционированных акций протеста в Беларуси весной этого года. Правоохранительные органы утверждали, что подозреваемые хотели дестабилизировать ситуацию в стране. Во время проведенных обысков было изъято оружие. При этом спецслужбы не исключили, что изъятое оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта — в так называемый День Воли.

СМИ сообщали как о новых задержаниях по этому делу, так и об отпущенных из СИЗО фигурантах. По последним данным правозащитников, под стражей остаются 14 человек, которые проходят по двум уголовным делам, возбужденным по статьям "подготовка к участию в массовых беспорядках" и "создание незаконного вооруженного формирования". Несколько дней назад белорусские правозащитники сообщили, что уголовное дело о подготовке к участию в массовых беспорядках прекращено в отношении трех оппозиционеров, членов зарегистрированного в Чехии "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича, Романа Васильева и Сергея Пальчевского. Прекращение уголовных дел было произведено из-за отсутствия в их деяниях состава преступления.

"Белому легиону" было посвящено несколько видеорасследований Белорусского государственного телевидения.

 
Теги: Минск
 
 
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