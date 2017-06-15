В Москве 15 июня задержали Юрия Мешечека — еще одного участника «банды Молнара». МВД сообщает , что 50-летний бобруйчанин находился в это время в квартире. Сейчас решается вопрос о передаче Мешечека правоохранительным органам Беларуси для привлечения его к уголовной ответственности в установленном законом порядке.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Силовики считают, что Мешечек возглавлял организованную преступную группу, участники которой обманным путем завладевали недвижимостью граждан. Установлено, что задержанный бобруйчанин причастен к незаконному завладению более чем 70 объектами.

Мешечеку заочно предъявлено обвинение по 12 статьям Уголовного кодекса Беларуси: незаконное предпринимательство, мошенничество в особо крупном размере, создание преступной организации и др.

Когда задерживали участников «банды Молнара», Мешечеку удалось скрыться за пределами Беларуси. Оперативники искали его несколько лет. Мешечек успешно скрывался: прекратил все прежние связи, включая родственников, полностью сменил круг общения.

«Бандой Молнара» называют группу из 27 бобруйчан, которых осудили 31 мая . Их признали виновными в создании преступной организации, разбоях, вымогательстве, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, грабежах. Сергея Молнара назвали руководителем организованной группы и приговорили к 18 годам колонии усиленного режима с конфискацией. Остальные обвиняемые приговорены к срокам от 5 до 15 лет. Приговор в законную силу не вступил.