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В Москве задержали Юрия Мешечека - еще одного члена "банды Молнара"
16.06.2017 14:02 — Новости Общества | Tut.by
В Москве 15 июня задержали Юрия Мешечека — еще одного участника «банды Молнара». МВД
Силовики считают, что Мешечек возглавлял организованную преступную группу, участники которой обманным путем завладевали недвижимостью граждан. Установлено, что задержанный бобруйчанин причастен к незаконному завладению более чем 70 объектами.
Мешечеку заочно предъявлено обвинение по 12 статьям Уголовного кодекса Беларуси: незаконное предпринимательство, мошенничество в особо крупном размере, создание преступной организации и др.
Когда задерживали участников «банды Молнара», Мешечеку удалось скрыться за пределами Беларуси. Оперативники искали его несколько лет. Мешечек успешно скрывался: прекратил все прежние связи, включая родственников, полностью сменил круг общения.
«Бандой Молнара» называют группу из 27 бобруйчан, которых
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"Молнаровцев" уже осудили, но приговор в законную силу не вступил.
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