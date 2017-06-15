В Орше пройдет международный фестиваль аэростатов

V Международный фестиваль тепловых аэростатов (монгольфьеров) пройдет в Орше с 29 июня по 1 июля — в дни празднования 950-летия города, сообщили в райисполкоме.

Открытие фестиваля «Мирное небо Оршанщины» запланировано на 18.00 на городском стадионе «Локомотив». Отсюда поднимутся в небо около 10 экипажей воздухоплавателей из Беларуси и Латвии (пока подтверждено участие 9 команд). В следующие два дня фестиваля запуски будут проходить в 6 часов утра и вечера (с корректировкой на погодные условия). Это самое благоприятное время для полетов — обычно наименее ветреное и с хорошей видимостью.

Разноцветные купола аэростатов будут летать над Оршей и окрестностями. А вечером 30 июня, когда на площади возле коллегиума иезуитов пройдет День молодежных культур, корзины аэростатов с зажженным пламенем тепловых установок провезут на прицепах через город и установят на набережной, словно большие факелы.

Праздничные мероприятия в Орше стартуют 20 июня спортивными турнирами и первенствами — по мини-футболу и мини-гандболу, легкой атлетике, быстрым шахматам. На трассе «Кутеинка» 24-25 июня пройдет ІІІ этап чемпионата Беларуси по автокроссу.

С 27 июня начнутся массовые мероприятия на основных площадках города. В программе: исторический квест по городу, литературно-музыкальные выступления, шествие и шоу-программа уличных театров, международная научно-практическая конференция «Орша на пороге тысячелетия», тематический лагерь «История в веках» на территории городища, патриотическое мероприятие в городском парке, работа площадки «Жили-были наши предки» возле музея «Мельница» с играми, мобильной экспозицией и ярмаркой сувениров и многое другое.

На сцене возле коллегиума иезуитов вечером 1 июля состоится большой праздничный концерт и файер-шоу, а вечером следующего дня — программа творческих коллективов из города-побратима Вязьма, друзей из Дубровно и Лиозно. Также 2 июля в Левках пройдет районный праздник, посвященный 155-летию со дня рождения Янки Купалы.