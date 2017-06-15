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Пинские мастера сделали деревянные модели БЕЛАЗа и винтажного Ford
16.06.2017 13:57 — Новости Общества | Tut.by
Пинское предприятие ООО «Конгломерат» выпустило две новые модели 3D-пазлов: винтажный Ford T и БЕЛАЗ 75-600.
Над БЕЛАЗом мастера работали полтора месяца. Разработкой проекта занимался белорусский специалист. Модель состоит из 307 деталей, выпиленных из фанеры.
Деревянный мини-БЕЛАЗ приводится в действие миниатюрным деревянным двигателем, за работой которого можно наблюдать через отверстие на месте радиаторной решетки.
Вторая новинка компании — это модель винтажного Ford T, который состоит из 315 деталей. Над ним работали около 3 месяцев. Размер модели: 310*170*155 мм. Машинка также «на ходу», двери открываются, а руль поворачивает колеса.
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Как сообщил TUT.BY инвестор проекта Андрей Колесникович, БЕЛАЗ уже поступил в продажу, а Ford пока нет. При этом предприятию уже поступают заказы на модели из Беларуси, России, Италии и Германии
«Завтра отправляем БЕЛАЗ на Москву», — пояснил Андрей Колесникович.
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Мини-автомобиль состоит из 315 деталей, выпиленных из фанеры.
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