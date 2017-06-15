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Пинские мастера сделали деревянные модели БЕЛАЗа и винтажного Ford

16.06.2017 13:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Пинское предприятие ООО «Конгломерат» выпустило две новые модели 3D-пазлов: винтажный Ford T и БЕЛАЗ 75-600.


Фото: Eco-Wood-Art

Над БЕЛАЗом мастера работали полтора месяца. Разработкой проекта занимался белорусский специалист. Модель состоит из 307 деталей, выпиленных из фанеры.


Фото: Eco-Wood-Art

Деревянный мини-БЕЛАЗ приводится в действие миниатюрным деревянным двигателем, за работой которого можно наблюдать через отверстие на месте радиаторной решетки.


Фото: Eco-Wood-Art

Вторая новинка компании — это модель винтажного Ford T, который состоит из 315 деталей. Над ним работали около 3 месяцев. Размер модели: 310*170*155 мм. Машинка также «на ходу», двери открываются, а руль поворачивает колеса.

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Видео: EWA Eco-Wood-Art

Ford и БЕЛАЗ вышли под брендом Eco-wood-art. Это проект пинской компании ООО «Конгломерат», которая занимается фанерным бизнесом. Над стартапом команда начала работать с сентября прошлого года. На сегодняшний день компания выпустила девять моделей 3D-пазлов. Из них половина — это танки и осадная техника.

Как сообщил TUT.BY инвестор проекта Андрей Колесникович, БЕЛАЗ уже поступил в продажу, а Ford пока нет. При этом предприятию уже поступают заказы на модели из Беларуси, России, Италии и Германии

«Завтра отправляем БЕЛАЗ на Москву», — пояснил Андрей Колесникович.

 
 
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Мини-автомобиль состоит из 315 деталей, выпиленных из фанеры.

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