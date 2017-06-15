Ветряки в нашей стране становятся все более привычным пейзажем. Их уже больше семидесяти. Шесть принадлежат государству, остальные — частникам. В Новогрудском районе сегодня 13 ветроэнергетических установок.





Государственный ветропарк: «Главное, что ресурс здесь, его не надо покупать за рубежом»

В Новогрудском районе, вблизи деревни Грабники уже год работает ветроэнергетическая станция. Шесть ветряков берут энергию из воздуха. Один ветряк с учетом лопастей — около 110 метров в высоту, без учета — 80. На этой высоте установки и ловят ветер.

Это первый в Беларуси ветропарк большой производственной мощности, принадлежит он государству. Директор Лидских электросетей Виктор Жук рассказывает:

— Когда начинали, еще не было мониторинга, который бы проводился на высоте 80 метров. Не было нужных вышек, чтобы промониторить весь годовой цикл, все сезоны. Когда в 2011 году реализовывали первую ступеньку проекта, то поняли, что средняя годовая скорость ветра здесь порядка 6,5 м/с, а значит, проект будет эффективен. И дело развивалось. Планируем до 2020 года установить еще пять ветроэнергетических установок.



Новогрудок уже привык к пейзажам с ветряками.

​​Ветряк работает при ветре не слабее 3 м/с. Виктор Жук объясняет, что именно нестабильность возобновляемых источников энергии вроде ветра не позволит отказаться от теплоэлектроцентралей и других стабильных источников вроде будущей атомной станции — «должна быть база, которая постоянно работает». И все же ветроэнергетика — дело перспективное.

— Энергия ветра бесконечна. И главное, что ресурс здесь, не надо покупать газ за рубежом.



Виктор Жук

Любопытно, что при слишком сильном ветре — больше 25 м/с — ветряки отключаются в целях безопасности. Например, пришлось их заблокировать в прошлом году, во время летних ураганов, когда прогнозы по ветру достигали 27 м/с.

В месяц бывает 3−5 дней, когда установки не работают. Осенью вырабатывается больше всего энергии, летом — меньше всего.

В масштабах Новогрудского района ветряки приносят большую пользу: только ветропарк Гродноэнерго дал за год 25% от общего количества энергии, выработанной в районе.



На схеме перед диспетчером указаны все источники электроэнергии в Новогрудском районе

— За год эксплуатации станция выработала 21 миллион 830 тысяч кВт⋅ч. В принципе, это то, что мы и планировали. Сегодня годовое потребление Новогрудского района — порядка 90 миллионов кВт⋅ч. Если взять все домашние хозяйства, которые могли быть запитаны от данной станции, то это почти все дома жителей Новогрудского района, исключая промышленность, — расшифровывает цифры Виктор Жук. — Четверть энергии всего района мы получили от данной станции — и это только от парка Гродноэнерго.

Ветряк можно считать эффективным, если он использует свою мощность больше чем на 25%. В ветропарке под Новогрудком — почти 28%. Коэффициент использования мощности самой первой установки доходил до 33%.

Оборудование ветропарка поставила китайская компания. Только оно обошлось в 13 миллионов долларов. Деньги ушли и на подстанцию рядом с ветряками — она принимает мощности, которые вырабатывает ветропарк.





— Срок окупаемости проекта — 11 лет. Через 11 лет будем говорить о той прибыли, которую можем получать, — отмечает Виктор Жук.

Срок эксплуатации установок — 25 лет, но его можно продлевать после необходимого обслуживания. Однако уже сейчас можно подсчитать, сколько экономит ветропарк для Беларуси.

— Годовая экономия в поставке газа в Беларусь — 4,5 миллиона кубических метров, а это 700−800 тысяч долларов ежегодно, — говорит директор Лидских электросетей. — Шесть ветряков в парке не требуют постоянного персонала, по мере необходимости их обслуживают специалисты Лидских электросетей.



Чтобы построить ветропарк, нужно было взять разрешение у президента на использование сельхозземли. На фото работник местного хозяйства разбрасывает удобрения на поля, за ним — один из ветряков

Частник: «Уже есть две ветроустановки, строим еще одну»

Виктор Тутин — бизнесмен, директор компании «Энветр». Уже два года его ветряки работают неподалеку от деревни Яновичи. Две «бэушные» установки датского производства, высотой 78 метров, за прошлый год выработали около 5 миллионов кВт энергии. По словам бизнесмена, каждая установка ему обошлась в миллион долларов.



Виктор Тутин

— На следующей неделе начнем строить новую, недалеко от Грабников. Она будет помощнее — 3,3 мВт, высота мачты 120 метров, а наивысшая точка, с учетом лопасти, будет 176 метров. Здесь по лопасти — 117 метров.

Виктор Тутин вспоминает, что процесс согласования непрост.

— Около 50 всевозможных разрешений нужно, чтобы поставить ветроэнергетическую установку. Ну и в некоторых госслужбах чувствовалось к нам довольно отрицательное отношение. Приходилось воздействовать разными способами, чтобы ускорить процесс согласования, — рассказывает бизнесмен. — Надо понимать, что государство сегодня диктует условия — я не могу продать электроэнергию частнику, государство этого не позволяет.



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Внутри ветроустановки



По подсчетам Виктора Тутина, срок окупаемости его ветроустановок — семь лет.

Вся электроэнергия, которую добывают частные ветроустановки, идет в общую сеть. Новогрудский район каждый месяц выплачивает всем частникам за выработанную энергию 300−500 тысяч рублей.

Частники Новогрудского района, у которых есть ветроустановки, вырабатывают порядка 20−22 миллионов кВт⋅ч в год.

— Примерно 50% потребления Новогрудского района может закрываться всеми ветроустановками. Но надо понимать, что если вдруг разовьется производство, потребление увеличится — то это будет уже не 50%, — объясняет директор Лидских электросетей Виктор Жук.

Частник Виктор Тутин следит за работой станции при помощи специального приложения на смартфоне. Когда нужно, станцию обслуживают наемные работники — энергетики, у которых есть нужные допуски.

Виктор Тутин говорит, что жители деревень неподалеку восприняли появившиеся в поле ветряки благосклонно. Бывает, что сами звонят ему, если вдруг видят, что ветряк остановился, когда не должен бы стоять.

В целом, отмечает бизнесмен, бизнес интересный.

— Для меня это новая тема. Мои друзья за границей занимаются похожим бизнесом, решили попробовать его и на территории Беларуси. Самое главное, что это чистейшая электроэнергия, думаю, будущее за ней.

Он считает, что в ветроэнергетике есть место и для частных компаний, и для государства.

— А что тут делить? Ветра хватит на всех!





Сколько электроэнергии выработали ветряки в масштабах всей страны? В Беларуси на начало 2017 года было 73 ветроэнергетические установки. Их общая мощность 68,4 МВт. Они произвели около 73,4 млн кВт⋅ч в 2016 году. Есть планы запустить еще 6 ветряков общей мощностью 8,45 МВт Одна семья в среднем потребляет порядка 200 кВт⋅ч электроэнергии в месяц (2400 кВт⋅ч в год). Этой электроэнергии хватило бы на 30,5 тысячи домохозяйств. Годовое потребление электроэнергии в стране за прошлый год — 36, 339 млрд кВт (ГПО «Белоэнерго»). Производство электроэнергии от ветряков за год составило всего 0,2% от общего потребления. По данным «Зеленой сети», Минприроды и проекта «Устранение барьеров для развития ветроэнергетики в Республике Беларусь».