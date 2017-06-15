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Минприроды: мы сожалеем о политических решениях Литвы по БелАЭС
16.06.2017 14:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн — Sputnik. В Беларуси глубоко сожалеют о том, что Литва приняла решение считать белорусскую АЭС национальной угрозой, и надеются, что это решение не будет иметь глубоких экономических последствий для Беларуси, заявила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.
© Sputnik Виктор Толочко
Парламент Литвы в четверг постановил, что строящаяся в Гродненской области Беларуси атомная электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Между тем, именно в эти дни в Минске проходит Совещание сторон Конвенции Эспо, которое, в числе иных, обсуждает и белорусский вопрос, в частности, спор между Минском и Вильнюсом относительно безопасности БелАЭС.
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В Минске не могут однозначно расценивать совпадение даты принятия Вильнюсом решения считать БелАЭС национальной угрозой и даты обсуждения белорусского вопроса...
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