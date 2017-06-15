Минприроды: мы сожалеем о политических решениях Литвы по БелАЭС

МИНСК, 16 июн — Sputnik. В Беларуси глубоко сожалеют о том, что Литва приняла решение считать белорусскую АЭС национальной угрозой, и надеются, что это решение не будет иметь глубоких экономических последствий для Беларуси, заявила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина.



© Sputnik Виктор Толочко Сейм Литвы признал Белорусскую АЭС угрозой национальной безопасности

Парламент Литвы в четверг постановил, что строящаяся в Гродненской области Беларуси атомная электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Между тем, именно в эти дни в Минске проходит Совещание сторон Конвенции Эспо, которое, в числе иных, обсуждает и белорусский вопрос, в частности, спор между Минском и Вильнюсом относительно безопасности БелАЭС.

"Я хотела бы высказать определенное сожаление в связи с политическими решениями, которые были сделаны Литвой. Я не могу опровергать или утверждать схожесть дат. Только факты", — сказала Малкина в пятницу на пресс-конференции в Минске.

Она подчеркнула, что Минприроды ставит перед собой цель сделать БелАЭС экологически безопасной не только для граждан Беларуси, но и для жителей соседних стран. При этом первый замминистра заметила, что со времени шестого Совещания сторон Конвенции Беларусь далеко подвинулась в этом вопросе.

"Мы продолжаем предлагать Литве экспертный диалог, и нам бы хотелось, чтобы экономические опасения, которые высказываются сегодня в связи с таким решением Литвы, не были бы подтверждены в продолжении нашего сотрудничества", — сказала Малкина.

"Любая конфронтация может быть завершена только путем диалога. Все остальные действия обречены на фиаско", — закончила она.