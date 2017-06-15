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МВД: бобруйчанина из "банды Молнара" отыскали в Москве

16.06.2017 15:44 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн — Sputnik. Еще один член "банды Молнара", житель Бобруйска Юрий Мешечек, задержан в Москве сотрудниками ГУБОПиК МВД Беларуси и ГУУР МВД России, сообщили Sputnik в пятницу в пресс-службе Министерства внутренних дел республики.

По информации правоохранительных органов, 55-летний Мешечек возглавлял преступную группу, которая завладевала недвижимостью граждан обманным путем. Бобруйчанину было заочно предъявлено обвинение по 12 статьям Уголовного кодекса.

"Криминальный коллектив действовал в составе так называемой банды Молнара — крупнейшей преступной организации под руководством "авторитета" из Бобруйска Сергея Молнара", — рассказали в МВД.

Там отметили, что работа по выявлению банды велась с 2013 года. В ходе следствия было выявлено более пяти группировок общей численностью более 30 человек, которые входили в банду, занимавшуюся вымогательством, разбоями, мошенничеством с недвижимостью и другой преступной деятельностью.

Ранее состоялся суд, на котором лидера организации Срегея Молнара приговорили к 18 годам лишения свободы, сроки также получили и другие участники банды.

В МВД рассказали, что во время поимки руководителей и рядовых участников группировки Мешечек успел скрыться за пределами Беларуси и сделал все возможное, чтобы запутать следы правоохранителям, даже перестал общаться с родственниками. Сейчас решается вопрос о передаче задержанного белорусской стороне.

 
Теги: Минск
 
 
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Возглавлявший одну из преступных групп Мешечек успел скрыться в то время, как милиция задержала костяк банды, и длительное время скрывался от правосудия.

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