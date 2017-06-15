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Ко Дню города Бобруйск украсят 600 тысяч цветов

16.06.2017 15:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Ко дню города улицы Бобруйска украсят 600 тыс. цветов. Петуньи, агератумы, тагетесы, бегонии, целозии уже высаживают на клумбах города.


В эти дни работы ведутся в различных уголках Бобруйска — в Молодежном парке, возле главпочтамта, гостиницы «Бобруйск», здания администрации Первомайского района. На въезде в Бобруйск со стороны титовского моста уже появился герб города из цветов, на улице Минской — цветочная композиция, приуроченная к 630-летию Бобруйска. На клумбах возле горисполкома цветы высадили в виде белорусского орнамента.




Коммунальники просят горожан уважать нелегкий труд цветочниц: не воровать, не топтать цветы и не портить клумбы.

 
 
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Коммунальники просят горожан не воровать цветы и не портить клумбы.

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