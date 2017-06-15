Лукашенко о своем отдыхе: У президента отпуска обычного человеческого быть не может

Александр Лукашенко рассказал, что «обычного человеческого» отпуска у него быть не может, так как передать свои обязанности на это время он никому не может. Об этом он сообщил журналистам во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника.

«У президента Беларуси отпуска как такового, обычного человеческого, быть не может. У меня нет вице-президента, и по Конституции я свои полномочия никому не могу передать», — сказал он.

Лукашенко рассказал, что, даже уезжая, например, в Сочи на несколько дней, он поддерживает с родиной постоянный контакт, принимая участие в решение важных вопросов.

Что касается отдыха, Александр Лукашенко не считает, что это должно быть обязательно связано, к примеру, с поездкой на море. «Во-первых, я не люблю теплую погоду. Вообще терпеть не могу. Отдых — это смена обстановки и рода занятий. Если ты сегодня играешь в хоккей, завтра рубишь дрова, а послезавтра косишь траву, бегаешь на лыжероллерах и так далее, это и есть отдых для меня. Я терпеть не могу лежать на пляже и загорать. Для меня это неприемлемо», — сказал он.