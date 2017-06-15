В витебской гимназии появился профильный класс Следственного комитета

Первый в Беларуси профильный юридический класс в учреждении среднего образования под патронатом Следственного комитета создан в витебской гимназии № 8.

Инициатором такого сотрудничества с гимназией стало руководство управления Следственного комитета по области. Стороны нацелены на развитие связей молодежи со Следственным комитетом, профессиональную ориентацию выпускников гимназии для последующего обучения в учреждениях образования юридического профиля и службы в Следственном комитете.

«Мы уже давно плотно сотрудничаем с вузами, с которыми подписаны соглашения о проведении семинарских и практических занятий на базе управления, а также оказания практической помощи в организации учебного процесса. Теплые отношения с кадетским училищем, на базе которого наши молодые специалисты проходят первоначальную подготовку. Взаимодействие со средней школой — следующий логичный шаг», — пояснил начальник управления Следственного комитета по области Владимир Шалухин.

Главный акцент будет сделан на правовое воспитание школьников, которое, по мнению главы управления, в системе среднего образования недостаточно развито. «Будем помогать школьникам познавать основы права, уголовного и гражданского процесса, криминологии и криминалистики. Эти знания помогут им не столько стать юристами в будущем, сколько жить в этом обществе по закону. После окончания школы они будут знать, какие сделки нужно заключать письменно, а какие возможны в устной форме. Смогут правильно сориентироваться и обратиться за помощью в нужное ведомство, если в отношении них совершено противоправное действие», — добавил Владимир Шалухин.

Директор гимназии № 8 Раиса Грабовская отметила, что сотрудничество со Следственным комитетом будет способствовать воспитанию молодежи, дисциплинировать ребят.

1 сентября начнется образовательный процесс учащихся пока только одного 10-го профильного класса (в будущем профильными будут два класса — 10-й и 11-й), который поделят на две группы. Одна будет изучать на повышенном уровне английский, русский языки и обществоведение, вторая — математику. Лучшие сотрудники и руководство управления Следственного комитета, профессиональные юристы будут проводить с классом по субботам факультативные занятия с практическим уклоном: разбирать конкретные правовые ситуации и дела.

Набор учеников в класс уже идет, причем не только из числа старшеклассников гимназии, но приглашаются к поступлению ученики других школ города. Накануне в гимназии № 8 прошло собрание родителей выпускников 9-х классов, на котором разъяснили условия обучения в профильном классе. Как итог — 22 гимназиста изъявили желание попасть в него. Это круглые отличники, победители олимпиады внутри гимназии по обществоведению.

Шестеро из отобранных ребят стали участниками церемонии подписания договора между гимназией и УСК, а также побывали на небольшой экскурсии в управлении. Почти у каждого кто-то из родителей работает юристом. Но выбор будущей профессии трое мальчиков и три девочки объясняют не этим, а интересом к юриспруденции, следственной работе.