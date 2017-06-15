Лукашенко о своем отдыхе: терпеть не могу жару и загорать на пляже

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как любит отдыхать – на пляже загорать он терпеть не может.



© Sputnik Дмитрий Астахов Лукашенко уехал в Сочи в отпуск

Глава государства в пятницу посещает Гомельскую область – Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

"Отдых – это смена обстановки и рода занятий. Если сегодня играешь в хоккей, завтра рубишь дрова, а послезавтра косишь траву, бегаешь на лыжероллерах и так далее, это и есть отдых для меня", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

Президент также отметил, что терпеть не может загорать, лежа на пляже. Такой отдых, по словам Лукашенко, для него неприемлем.

Глава государства также высказался в отношении лета: он не любит теплую погоду. "Вообще терпеть не могу", – сказал президент.

При этом он констатировал, что вопрос отпуска у главы государства упирается в конституцию, так как вице-президента в Беларуси нет и полномочия передать некому.

По словам Лукашенко, отдых не должен быть обязательно связан с поездками в теплые страны на море.