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Лукашенко о своем отдыхе: терпеть не могу жару и загорать на пляже

16.06.2017 16:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как любит отдыхать – на пляже загорать он терпеть не может.

Лукашенко о своем отдыхе: терпеть не могу жару и загорать на пляже
© Sputnik Дмитрий Астахов
Лукашенко уехал в Сочи в отпуск

Глава государства в пятницу посещает Гомельскую область – Полесский государственный радиационно-экологический заповедник.

"Отдых – это смена обстановки и рода занятий. Если сегодня играешь в хоккей, завтра рубишь дрова, а послезавтра косишь траву, бегаешь на лыжероллерах и так далее, это и есть отдых для меня", – цитирует БелТА слова Лукашенко.

Президент также отметил, что терпеть не может загорать, лежа на пляже. Такой отдых, по словам Лукашенко, для него неприемлем.

Глава государства также высказался в отношении лета: он не любит теплую погоду. "Вообще терпеть не могу", – сказал президент.

При этом он констатировал, что вопрос отпуска у главы государства упирается в конституцию, так как вице-президента в Беларуси нет и полномочия передать некому.

По словам Лукашенко, отдых не должен быть обязательно связан с поездками в теплые страны на море. 

 
Теги: Минск
 
 
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По словам белорусского президента, отдых не должен быть обязательно связан с поездками в теплые страны на море.

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Лукашенко о своем отдыхе: У президента отпуска обычного человеческого быть не может
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