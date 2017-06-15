Минский городской суд оставил без изменений приговор фанатам футбольного клуба «Партизан» за массовую драку в троллейбусе. При этом отпущенные накануне два фигуранта в колонию еще не вернулись, сообщае т правозащитный центр «Весна».



Кадры с процесса, который проходил в феврале. Фото: Сергей Сацюк, БелаПАН

Напомним, летом 2014 года фанаты «Партизана» устроили драку на остановке общественного транспорта со своими противниками — фанатами футбольного клуба «Торпедо». Затем на машинах блокировали движение троллейбуса, в котором ехали их противники, устроили потасовку, разбили стекла и распылили слезоточивый газ. Действия обвиняемых расценили как особо злостное хулиганство.

По информации БелаПАН, в суде звучало семь фамилий потерпевших. Ущерб оценили всего в 29 рублей — такова стоимость разбитого окна и порванной куртки одного из потерпевших. Многие из потерпевших заявили, что таковыми себя не считают. Никто из них с заявлением в милицию на обвиняемых не обращался и не просил о строгом наказании (максимум — штраф). Госпредприятие «Минсктранс» отозвало гражданский иск о возмещении вреда, так как еще до начала процесса весь ущерб был погашен.

Однако приговор оставлен без изменений — Илья Воловик получил 10 лет лишения свободы, Филипп Иванов и Вадим Бойко по 4 года, Дмитрий Цеханович 6 лет, Артем Кравченко и Вадим Чертович — по 12 лет (их также обвиняли в изготовлении и сбыте наркотиков).

Сегодня в суд фигурантов не привозили. Хотя явились Вадим Бойко и Филипп Иванов, которым 10 июня изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Они пришли в суд с вещами, но их никто не забирал.

«Меня просто отпустили. Сейчас я пока на свободе. Вероятно, просто потом приедут и заберут в СИЗО. Может, сегодня. Может через неделю или месяц. Я про это ничего не знаю», — рассказал «Радыё Свабода» Вадим Бойко.

На свободе парень находится уже неделю, хотя осужден на 4 года лишения. Журналисты полагают, что такое решение принял суд на период рассмотрения апелляции — человека можно содержать под стражей не больше 3 месяцев, если приговор не вступил в силу. Сегодня приговор как раз вступил в силу.