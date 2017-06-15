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Суд не изменил приговор осужденным фанатам "Партизана". Но два фигуранта пока на свободе
16.06.2017 16:40 — Новости Общества | Tut.by
Минский городской суд оставил без изменений приговор фанатам футбольного клуба «Партизан» за массовую драку в троллейбусе. При этом отпущенные накануне два фигуранта в колонию еще не вернулись,
Напомним, летом 2014 года фанаты «Партизана» устроили драку на остановке общественного транспорта со своими противниками — фанатами футбольного клуба «Торпедо». Затем на машинах блокировали движение троллейбуса, в котором ехали их противники, устроили потасовку, разбили стекла и распылили слезоточивый газ. Действия обвиняемых расценили как особо злостное хулиганство.
По информации БелаПАН, в суде звучало семь фамилий потерпевших. Ущерб
Однако
Сегодня в суд фигурантов не привозили. Хотя явились Вадим Бойко и Филипп Иванов, которым 10 июня
«Меня просто отпустили. Сейчас я пока на свободе. Вероятно, просто потом приедут и заберут в СИЗО. Может, сегодня. Может через неделю или месяц. Я про это ничего не знаю», —
На свободе парень находится уже неделю, хотя осужден на 4 года лишения. Журналисты полагают, что такое решение принял суд на период рассмотрения апелляции — человека можно содержать под стражей не больше 3 месяцев, если приговор не вступил в силу. Сегодня приговор как раз вступил в силу.
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Вадим Бойко и Филипп Иванов, которым 10 июня изменили меру пресечения с ареста на подписку о невыезде, пришли в суд с вещами. Но их никто не забирал.
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