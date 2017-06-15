На строительство бассейна в Ветке выделят более миллиона долларов

Гомельское областное УКС осуществляет выбор генеральной подрядной организации, которая построит «под ключ» блок плавательных бассейнов в районном центре, пишет rynak.by .





Выполнение проектных и изыскательских работ предполагается на период с июля по сентябрь 2017 года. Выполнение строительно-монтажных работ: с октября 2017 года по по май 2018 года.

Стартовая цена торгов установлена в размере чуть более 2,5 млн рублей. Источником финансирования является областной бюджет.