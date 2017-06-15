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На строительство бассейна в Ветке выделят более миллиона долларов

16.06.2017 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Гомельское областное УКС осуществляет выбор генеральной подрядной организации, которая построит «под ключ» блок плавательных бассейнов в районном центре, пишет rynak.by.


Выполнение проектных и изыскательских работ предполагается на период с июля по сентябрь 2017 года. Выполнение строительно-монтажных работ: с октября 2017 года по по май 2018 года.

Стартовая цена торгов установлена в размере чуть более 2,5 млн рублей. Источником финансирования является областной бюджет.

 
 
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Гомельское областное УКС осуществляет выбор генеральной подрядной организации на строительство "под ключ" блока плавательных бассейнов в районном центре.

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