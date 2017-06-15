ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соцсети: в BSB-банк огромные очереди

16.06.2017 17:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Социальные сети продолжают бурно обсуждать ситуацию вокруг ограничения лицензии БСБ-банка, которому запретили с 26 июня обслуживать физических лиц.

Нацбанк решил ограничить лицензию БСБ-банка с 26 июня: с этого дня в банке физические лица не смогут открывать счета, делать вклады и пользоваться карточками. Четыре крупнейших банка Беларуси уже решили запретить операции с карточками БСБ в своих банкоматах и на ряде торговых объектов.

Сам БСБ-банк призвал клиентов снять наличные и вклады со счетов до 26 июня — для этого в банке решили работать без выходных.

Ситуацию вокруг банка активно обсуждают и социальные сети: многие заявляют об огромных очередях в отделение BSB, другие пытаются понять, почему Нацбанк ограничивает банку лицензию и что будет с обслуживанием в организации счетов ИП.

​BSB банк активно работал с физическими лицами по зарплатным счетам, однако, по данным Нацбанка, депозитов физлиц там не так много. Ограничили лицензию банку за ряд нарушений, однако Нацбанк не поясняет, каких.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые пользователи социальных сетей иронизируют, что друзья познаются в беде - как и банки, уже запретившие операции с карточками БСБ-банка.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На строительство бассейна в Ветке выделят более миллиона долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика