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Соцсети: в BSB-банк огромные очереди
16.06.2017 17:18 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 июн — Sputnik. Социальные сети продолжают бурно обсуждать ситуацию вокруг ограничения лицензии БСБ-банка, которому запретили с 26 июня обслуживать физических лиц.
Нацбанк решил ограничить лицензию БСБ-банка с 26 июня: с этого дня в банке физические лица не смогут открывать счета, делать вклады и пользоваться карточками. Четыре крупнейших банка Беларуси уже решили запретить операции с карточками БСБ в своих банкоматах и на ряде торговых объектов.
Сам БСБ-банк призвал клиентов снять наличные и вклады со счетов до 26 июня — для этого в банке решили работать без выходных.
Ситуацию вокруг банка активно обсуждают и социальные сети: многие заявляют об огромных очередях в отделение BSB, другие пытаются понять, почему Нацбанк ограничивает банку лицензию и что будет с обслуживанием в организации счетов ИП.
BSB банк активно работал с физическими лицами по зарплатным счетам, однако, по данным Нацбанка, депозитов физлиц там не так много. Ограничили лицензию банку за ряд нарушений, однако Нацбанк не поясняет, каких.
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Некоторые пользователи социальных сетей иронизируют, что друзья познаются в беде - как и банки, уже запретившие операции с карточками БСБ-банка.
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