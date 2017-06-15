Соцсети: в BSB-банк огромные очереди

МИНСК, 16 июн — Sputnik. Социальные сети продолжают бурно обсуждать ситуацию вокруг ограничения лицензии БСБ-банка, которому запретили с 26 июня обслуживать физических лиц.

Нацбанк решил ограничить лицензию БСБ-банка с 26 июня: с этого дня в банке физические лица не смогут открывать счета, делать вклады и пользоваться карточками. Четыре крупнейших банка Беларуси уже решили запретить операции с карточками БСБ в своих банкоматах и на ряде торговых объектов.

Сам БСБ-банк призвал клиентов снять наличные и вклады со счетов до 26 июня — для этого в банке решили работать без выходных.

Ситуацию вокруг банка активно обсуждают и социальные сети: многие заявляют об огромных очередях в отделение BSB, другие пытаются понять, почему Нацбанк ограничивает банку лицензию и что будет с обслуживанием в организации счетов ИП.

Белорусские банки познаются в беде:))) БПС, Белинвест, Белагро и Приор запретили снятие с карточек БСБ… — Ivan (@Mardukk) 16 июня 2017 г.

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Жаль БСБ, мы были вместе два года, но в понедельник пойду открывать новый счет в Сбер — Антон Мартыненко (@MartynenkoAnton) 16 июня 2017 г.

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в каком банке сделать карту? БСБ была. М? — Anastasiya Lushchyk (@Lu_Nasty) 16 июня 2017 г.

​BSB банк активно работал с физическими лицами по зарплатным счетам, однако, по данным Нацбанка, депозитов физлиц там не так много. Ограничили лицензию банку за ряд нарушений, однако Нацбанк не поясняет, каких.