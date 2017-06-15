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В Гомеле вынесли приговор группе молодых людей, которые перепродавали психотропы

16.06.2017 17:24 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд Центрального района Гомеля 16 июня вынес решение по уголовному делу в отношении десяти человек, обвиняемых в приобретении, хранении и продаже наркотиков. Девять парней и девушка, все в возрасте от 17 до 24 лет, покупали небольшие партии психотропа через интернет и после с помощью «закладок» перепродавали его другим лицам, сообщили TUT.BY в прокуратуре Гомельской области.


Самый мягкий приговор получил несовершеннолетний обвиняемый — подростку назначили три года лишения свободы с отсрочкой. Один гомельчанин направлен на три года в воспитательную колонию. Два с половиной года «химии» получил третий молодой человек.

Все трое парней не являлись участниками организованной группы, поэтому и получили столь небольшие сроки.

Пять парней получили сроки от 10 до 11 лет в колониях общего и усиленного режима с конфискацией имущества. Трое из них будут направлены на принудительное лечение от наркомании.

Максимальные сроки у супружеской пары, которым вменялось наибольшее количество обвинений. 21-летний парень и его 20-летняя жена получили по 11,5 лет колонии с конфискацией.

 
Теги: Гомель
 
 
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Девять парней и девушка, все в возрасте от 17 до 24 лет, покупали небольшие партии психотропа через интернет и после с помощью "закладок" продавали его другим лицам.

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