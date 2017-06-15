В стране выбрали лучших врачей. Как попасть к ним на прием?

В стране определили врачей года. TUT.BY поговорил с победителями и узнал, как к ним можно попасть на прием.



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«Отказать ребенку в помощи нельзя»

Дмитрий Чеснов, заведующий приемным отделением 3-й городской детской клинической больницы Минска стал лучшим врачом-педиатром. Он благодарен за такую высокую оценку и говорит, что она заставляет не терять тонус.

Дмитрий Чеснов, заведующий приемным отделением 3-й городской детской клинической больницы Минска

— Награда добавила хорошего настроения, бодрого заряда. Это точно. Хочется больше работать, — отмечает он.

Дмитрий Михайлович рассказывает, что в его практике было много пациентов, которых он запомнил. Многие из них сегодня приводят к нему своих детей.

— И делают это с определенной гордостью, потому что сами понимают, что имеют хронические заболевания, а детки у них здоровые. Я всегда вел таких пациентов в психо-эмоциональном настроении, болезнь есть, но жить с ней научу, да, нужно будет принимать лекарство, но детки будут здоровые. Теперь они приходят и хвастаются своими достижениями и тем, что болезнь не мешает жить, иметь семью и здоровых детей.

Педиатр замечает, что его основные обязанности в больнице — прием и консультация больных, все они проходят через приемное отделение, которым он руководит. Он принимает и регистрирует каждого ребенка. Также оказывает консультативную помощь в ЛОР-центре этой же больницы. Попасть к нему на прием, если ребенок не является пациентом больницы, можно только по согласованию с главврачом, официально оформив консультацию через платные услуги.

— По-другому — я физически просто не вытяну, потому что работы хватает. Но с другой стороны, если приходят с кашлем, температурой, ребенок заболел… Не могу же я ему отказать. У меня такой принцип работы, что отказать ребенку в помощи нельзя.

«Любого, кто откроет дверь, за нее не выставят»

Светлане Нагибович, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя», стала лучшим акушер-гинекологом года. Она говорит, что такая высокая награда стала для нее неожиданностью. И с каждой минутой ответственность в связи с новым титулом нарастает.

Светлане Нагибович, заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ «Мать и дитя»

— Поздравления идут со всех регионов страны. Это еще больше увеличивает ответственность за каждое твое слово и движение — и в жизни, и в операционной, родзалах.

Светлана Юрьевна отмечает, что в их центр поступают женщины с самыми тяжелыми патологиями. И вспоминает уникальный случай этого года. Когда она делала операцию кесарево женщине, которой раньше провели трансплантацию почки и печени. У пациентки это был первый ребенок. И по словам врача, появление его на свет было важным событием не только для нашей страны, но и для всего постсоветского пространства.

Медик замечает, что четыре раза в месяц по три-четыре часа она принимает всех желающих. Информацию об этих приемных часах вывешивают на стендах в приемном покое центра. Она отмечает, что в это время на прием может прийти «любая женщина и без всякой очереди». При этом чаще всего за консультациями приезжают из регионов.

— При этом любого, кто откроет дверь, за нее не выставят 100%. Особенно беременную. Если надел халат, соответствуй этому белому халату, — говорит она.

«Это награда нашей кафедры, я не могу ее рассматривать как личную»

Наталья Силивончик, профессор кафедры общей врачебной практики БелМАПО, стала лучшим врачом общей практики.

Наталья Силивончик, профессор кафедры общей врачебной практики БелМАПО

— Это было неожиданно, участвовало много достойных врачей участвовали. Но это награда нашей кафедры, я не могу ее рассматривать как личную награду. Человек же работает в коллективе. Тем более, что наш коллектив готовит врачей общей практики уже 19 лет, — замечает она.

Наталья Николаевна рассказывает, что основная база их кафедры — 40-я городская клиническая поликлиника Минска.

— Если кто-то обратится туда на кафедру, то амбулаторно можем проконсультировать. Я туда прихожу, когда в 40 поликлинике собираются наши врачи на лекции. К этому времени организуется консультация, — приводит пример медик.

По ее словам, все пациенты запоминаются по-своему.

— Врач общей практики интересуется не только конкретным поводом, по которому пришел пациент, но и сопутствующими заболеваниями, факторами риска, наследственностью. И выясняется совсем другая картина. Например, типичное обращение, когда у человека при лабораторном исследовании выявили превышение трансаминаз, которые могут указывать на изменения в печени. Человек приходит, его обследовали, у него нет вируса гепатита, он не злоупотребляет алкоголем, как будто ничего нет, но человек озабочен. Ты видишь, что у человека ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет и что он неправильно питается. И лабораторные отклонения связаны с этими общими вещами. В этом случае человеку надо показать его проблему.

«Она очень достойный кандидат, для нас всех — учитель»

Наталья Цапаева, профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университет, стала лучшим врачом-терапевтом. Более 40 лет она проработала в кардиологии.

Елена Григоренко, доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней университета, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома

— Мы рады, что она одержала победу, — говорит доцент кафедры кардиологии и внутренних болезней университета, главный внештатный кардиолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Григоренко. — Она очень достойный кандидат, для нас всех она — учитель, у которого мы стараемся перенимать опыт и брать с нее пример.

Наталья Леонидовна работает на базе двух клинических больниц Минска. Она консультирует пациентов в 4 и 9 городских клинических больницах. Попасть к ней на амбулаторный прием можно только в консультативном центре медицинского университета «Профессор». Там есть график приема врачей-кардиологов и среди них есть Наталья Цапаева. В центре рассказали, что следующий прием профессора будет в июле.

«Попасть на прием может любой, даже приезжают из России»

Олег Голдыцкий, заведующий первым урологическим отделением Витебской областной клинической больницы, стал лучшим врачом-хирургом. Он рассказывает, что идти в урологию не планировал, так сложились обстоятельства.

Олег Голдыцкий, заведующий первым урологическим отделением Витебской областной клинической больницы

— Но теперь я считаю, что из всех хирургических специальностей — эта самая лучшая. И мне всегда хотелось, чтобы она была заметна, чтобы про нее не забывали. Поэтому эта победа не моя, я ее так не воспринимаю. Эта победа урологии. Однозначно. Минздрав оценил значимость этой специальности, высокотехнологичность, малоинвазивность, современность. Люди стали жить дольше, а чем дольше они живут, тем чаще сталкиваются с урологией. Им тоже нужно качество жизни поддерживать, — уверен врач.

Он говорит, что сейчас своей главной задачей считает подготовку молодое поколение.

— Я хочу, чтобы они все умели, а в медицине это быстро не делается.

По словам Олега Сергеевича, попасть к нему на прием может любой желающий. Для этого нужно обратиться в областную больницу. И отмечает, что к ним приезжают на консультации и россияне.

— Это в основном касается людей из близлежащих российских областей — Смоленской и Псковской. Через интернет находят и приезжают. Наш уровень услуг несравненно выше, чем там — и по качеству, и по разнообразию.