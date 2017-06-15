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Милиция ищет парня, который на улице сорвал золотую цепочку с шеи женщины
16.06.2017 18:17 — Новости Общества | Tut.by
Правоохранители разыскивают парня, который в Зеленом луге сорвал с 50-летней женщины золотую цепочку. Об этом
Инцидент произошел 29 мая в 19.40 около дома № 2 по улице Тикоцкого. Молодой человек подбежал сзади к 50-летней женщине, толкнул её и сорвал с шеи золотую цепочку.
Приметы подозреваемого: на вид 25−27 лет, рост 175−180 сантиметров, худощавого телосложения, волос темный короткий. Был одет в майку темно-синего цвета с красной окантовкой внизу, синие шорты, черные кроссовки.
Если вам что-либо известно об изображенном на фото парне либо вы располагаете какой-либо информацией о произошедших событиях, просьба обращаться в Первомайское РУВД лично или по телефонам: 8 (017) 280-02-02, 8 (017) 280-95-34 или 102. Конфиденциальность гарантирована.
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