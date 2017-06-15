Смерть девятилетнего мальчика , которого привезли в больницу из детского лагеря под Большой Берестовицей, потрясла многих. Пока ведется расследование, с журналистами общаются неохотно. И все же корреспонденты «СГ» выяснили подробности.

Семья с января этого года жила в агрогородке Пограничный Берестовицкого района. У мальчика есть брат, ученик 4 класса, и сестра-девятиклассница, рассказали в школе агрогородка. Директор учебного заведения Инна Кергет добавила, что воспитывают их мать и отчим, помогает бабушка. Семья на хорошем счету, не состоит на учете в СОП.

В детском оздоровительном лагере «Берестовицкий» комментировать случившееся отказались. Но подтвердили, мальчик действительно у них отдыхал.

Из лагеря Владика привезли в Берестовицкую ЦРБ.

— Это для вас сенсация. А мы три дня и три ночи не спали, не ели. Мы тоже живые люди, все в стрессе. Комиссия Минздрава, да и все возможные комиссии, у нас уже были. Всю документацию изъяли, звоните в Следственный комитет, — посоветовали в больнице.

Мы дозвонились бабушке покойного мальчика Нине Евгеньевне:

— Он такой ласковый был. В лагерь ехать не хотел, обнял меня за шею перед отъездом и говорит: «Бабушка, я так тебя люблю». Я его успокаивала: мол, ничего не могу поделать, так решили родители, тебе нужно ехать. А потом спросил: «Ты ко мне приедешь?». — «Приеду», — пообещала я. Еще попросил купить ему машинку. Не успела… Похоронили его в Грицевичах, могилка рядом с дедовой. Дочку на похороны не пустили, она на 34-й неделе беременности. Лежала на сохранении в Волковысске. Когда узнала про смерть Владика, ей стало хуже, перевели в Гродно. Я и сама в обморок на похоронах падала, до сих пор не верю, как такое могло случиться…

По словам бабушки Влада, он окончил первый класс Гродненской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения, был инвалидом по зрению. На выходные 9-летний мальчик приезжал к родителям или оставался у двоюродной бабушки в Гродно. У ребенка были родные старшие сестра и брат. Сейчас его мама вышла второй раз замуж, отчима Владик называл папой.

В Гродненском школе-интернате поговорить с руководством не удалось: директор, заместитель директора по врачебной работе и педиатр в понедельник ушли в отпуск.

Удалось ли выяснить причину смерти? Начальник управления Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области Лариса Бобер развела руками: диагноз пока уточняется, предварительно судмедэксперты увидели проявления сепсиса. Однако, чтобы точно установить возбудителя и причину смерти, нужны результаты вирусологических и бактериологических исследований.