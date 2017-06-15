Как снять деньги со счетов БСБ, хватит ли их для возврата клиентам?

В результате отзыва лицензии у ЗАО "БСБ Банка" на операции с физлицами многие клиенты оказались в заруднительном положении. О том, как справиться с проблемами, пишет TUT.BY , приводя ответы директора по развитию БСБ Банка Константина Титова.

Где снимать деньги. Снимать деньги со счетов лучше всего в отделениях банка или банкоматах, так как в обменных пунктах установлены лимиты по остатку наличных средств. В случае если требуется снять большую сумму денег, лучше обратиться в головное отделение банка. Ограничений по снятию сумм со счетов нет. Денежные средства физлица могут снимать также в банкоматах как БСБ, так и Альфабанка, МТБанка, Белинвестбанка без комиссии за снятие, а также в кассах БСБ.

Хватит ли денег у банка на возврат клиентам. Банк уверяет своих клиентов, что подготовлен к таким операциям, и у него имеются для этого ресурсы: в банках закуплены наличные деньги, в кассах есть крупные суммы. Постоянно пополняются банкоматы и кассы БСБ. На официальном ресурсе банка информация о наличии свободных средств регулярно обновляется, но проблем с ними в данное время нет.

Пополнение счетов. Физлицам банк рекомендует пополнять счета только в крайнем случае – если необходимо срочно рассчитываться за товары или услуги.

Блокировка средств. Блокировка денег на картах в других банкоматах имела место из-за одномоментного снятия денег, что привело к серьезному давлению на ликвидность. Если у одного банка возникают проблемы (например, задержка расчетов в системе VISA), то другие банки не видят по нему оперативную информацию, что и произошло в данном случае.

Блокировка карт другими банками. Некоторыми белорусскими банками были заблокированы карты БСБ в магазинах, которые они обслуживают, и в своих банкоматах. Сегодня была достигнута договоренность с БелВЭБ, обслуживающим систему банков СБС (туда входят Технобанк, БелВЭБ, Идеябанк, Банк Москва-Минск и другие) о том, что через сеть банкоматов этих банков деньги будут сниматься, и торговые точки, обслуживаемые этими банками, также будут принимать карты БСБ банка.

Работа банка в выходные дни. Тем, кому необходимо снять деньги в выходные дни, следует обратиться в головное отделение банка и отделения № 1 и № 10 – эти пункты будут работать. Банк БСБ отменил все комиссии за операции физлиц.

Зарплатные карты. Снятие наличных денег с зарплатных карт с 26 июня возможно в кассах банка. Для этого бухгалтеру нужно приехать в банк и предоставить список работников, снять общую сумму и выдать наличные деньги на предприятии. Многие белорусские банки предложили БСБ обслуживать совместно зарплатные проекты (около 10 банков). Предложения рассматриваются.

ЕРИП. Оплатить услуги через ЕРИП можно будет через кассу или банкомат. Банкоматы БСБ будут обслуживать карточки других банков.

Обслуживание ИП. Возникла проблема перечисления денежных средств ИП на карточку, которая открыта этим же ИП, но как физлицом. Банк заказал партию обезличенных корпоративных карточек, которые банк будет выдавать по требованию физлицам, являющимся его клиентами-ИП. Предприниматели смогут перечислять средства на эти карты, но не смогут рассчитываться ими за услуги. Все платежи будут считаться расчетами ИП.

Работники банка. Сотрудники остаются работать в банке, так как обсуждается вопрос по обслуживанию карточек других банков. Сотрудников, которые занимались техобслуживанием, будут трудоустроены на рабочие другие места.

Клиенты банка за границей. Те физлица, которые не смогут вернуться в страну до 26 июня, могут обратиться к родственникам или доверенным лицам, чтобы они получили бесплатно неперсонифицированные платежные карточки в БСБ Банке (без нотариально заверенных документов). Доверенные лица должны прийти в отделение банка с паспортом, получить карту и сообщить клиенту, находящемуся за границей ее реквизиты. Клиент сможет сделать перевод со своей карты на обезличенную карту через мобильный банкинг или интернет-банк. После этого доверенное лицо может снять деньги вышеуказанными способами без комиссии.

За границей клиенты смогут пользоваться картами БСБ Банка до 26 июня. Но тем, у кого нет роуминга, сообщить об этом проблематично.

Будущее банка БСБ. Первоочередной задачей банка является возврат денег физлицам до 26 июня, создав при этом максимально комфортные условия для клиентов. Псле того, как остатки средств будут переправлены в банк Москва-Минск, БСБ будет работать в обычном режиме с ПИ и юрлицами. Ожидается некоторый отток клиентов, который сейчас переманивают к себе некоторые банки. Но есть и предложения по обслуживанию совместного карточного продукта. Мы сейчас рассматриваем эти предложения.

Обслуживание физлиц впоследствии. БСБ планирует сохранить точки продаж и банкоматы; переводы и платежи физлиц будут по-прежнему осуществляться, однако банк не сможет открывать текущие счета, кроме ИП, и выпускать карточки.

В БСБ физлицами было открыто порядка 100 000 карт-счетов, депозитов было мало, в БСБ на данный момент находятся текущие остатки. Депозиты банк не привлекает, ими занимаются банки, активно выдающие кредиты.