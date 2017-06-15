|
Белорусские водительские права станут действительными в России
16.06.2017 18:01 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Белорусские водители смогут пользоваться внутренними правами на всей территории России. Соответствующий документ вступит в силу с 1 июля 2017 года, сообщает
«Был принят целый ряд других решений, в том числе касающиеся водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь на территории нашего государства после первого июля текущего года», - рассказал премьер по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Беларуси.
Также председатель правительства заверил, что миграция граждан двух стран останется свободной.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии