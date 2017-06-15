ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские водительские права станут действительными в России

16.06.2017 18:01 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские водители смогут пользоваться внутренними правами на всей территории России. Соответствующий документ вступит в силу с 1 июля 2017 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Был принят целый ряд других решений, в том числе касающиеся водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь на территории нашего государства после первого июля текущего года», - рассказал премьер по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Беларуси.

Медведев отметил, что это важное событие для тех, кто занимается перевозками, ведь теперь водителям из Беларуси не придется оформлять лишних документов.

Также председатель правительства заверил, что миграция граждан двух стран останется свободной.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Об этом рассказал премьер-министр России Медведев. Нововведение вступит в силу с 1 июля.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лукашенко рассказал, как любит отдыхать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика