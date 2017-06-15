Белорусские водительские права станут действительными в России

Белорусские водители смогут пользоваться внутренними правами на всей территории России. Соответствующий документ вступит в силу с 1 июля 2017 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

«Был принят целый ряд других решений, в том числе касающиеся водительских удостоверений и разрешения использовать иностранные водительские удостоверения, выданные Республикой Беларусь на территории нашего государства после первого июля текущего года», - рассказал премьер по итогам заседания Совета министров Союзного государства России и Беларуси.

Медведев отметил, что это важное событие для тех, кто занимается перевозками, ведь теперь водителям из Беларуси не придется оформлять лишних документов.

Также председатель правительства заверил, что миграция граждан двух стран останется свободной.