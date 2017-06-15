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Лукашенко рассказал, как любит отдыхать

16.06.2017 17:44 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в Хойникском районе Гомельской области рассказал о любимом виде отдыха, сообщает пресс-служба главы государства.

«Во-первых, я не люблю теплую погоду. Вообще терпеть не могу. Отдых - это смена обстановки и рода занятий. Если ты сегодня играешь в хоккей, завтра рубишь дрова, а послезавтра косишь траву, бегаешь на лыжероллерах и так далее, это и есть отдых для меня. Я терпеть не могу лежать на пляже и загорать. Для меня это неприемлемо», - сказал Лукашенко.

Он добавил, что как такого отпуска у президента страны быть не должно, этот вопрос упирается в Конституцию.

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Лучший отдых для президента Беларуси - это постоянная смена деятельности и обстановки.

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