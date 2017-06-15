Лукашенко рассказал, как любит отдыхать

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в Хойникском районе Гомельской области рассказал о любимом виде отдыха, сообщает пресс-служба главы государства.

«Во-первых, я не люблю теплую погоду. Вообще терпеть не могу. Отдых - это смена обстановки и рода занятий. Если ты сегодня играешь в хоккей, завтра рубишь дрова, а послезавтра косишь траву, бегаешь на лыжероллерах и так далее, это и есть отдых для меня. Я терпеть не могу лежать на пляже и загорать. Для меня это неприемлемо», - сказал Лукашенко.