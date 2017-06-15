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Умер бывший канцлер Германии Гельмут Коль

16.06.2017 18:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 июн – Sputnik. Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет, сообщило издание Bild.

По информации газеты, Коль умер у себя дома – в городе Людвигсхафен-ам-Райн.

Гельмут Коль родился в 1930 году в городе Людвигсхафен-на-Рейне, вступил в ХДС в 1947 году, в 1958 защитил кандидатскую диссертацию, с 1960 по 1967 год руководил фракцией ХДС в региональном парламенте, в 1969 году был премьером федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Коль был избран федеральным канцлером 1 октября 1982 года, на этом посту его в 1998 году сменил Герхард Шредер.

 
Теги: Минск
 
 
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Политик, по информации немецкого таблоида, скончался у себя дома – в немецком городе Людвигсхафен-ам-Райн.

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