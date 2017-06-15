Умер бывший канцлер Германии Гельмут Коль

МИНСК, 16 июн – Sputnik. Бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль скончался в возрасте 87 лет, сообщило издание Bild .

По информации газеты, Коль умер у себя дома – в городе Людвигсхафен-ам-Райн.

Altkanzler Helmut Kohl ist heute Morgen in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben. pic.twitter.com/ouVEBd7Q5m — BILD (@BILD) 16 июня 2017 г.

Гельмут Коль родился в 1930 году в городе Людвигсхафен-на-Рейне, вступил в ХДС в 1947 году, в 1958 защитил кандидатскую диссертацию, с 1960 по 1967 год руководил фракцией ХДС в региональном парламенте, в 1969 году был премьером федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Коль был избран федеральным канцлером 1 октября 1982 года, на этом посту его в 1998 году сменил Герхард Шредер.