Мед с пасеки радиационного заповедника и Туровский крест. Как прошла рабочая поездка президента

Александр Лукашенко отмечает значительный прогресс, достигнутый за последние два десятилетия, в вопросе реабилитации пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС территорий. Об этом глава государства заявил сегодня, посещая Полесский государственный радиационно-экологический заповедник в Хойникском районе Гомельской области, сообщает пресс-служба президента .



Фото: president.gov.by

Лукашенко отметил, что как в первые годы своего президентства, так и сейчас продолжает регулярно посещать Гомельщину, в том числе загрязненные радиацией места.

— Самое главное — что здесь нормально живут люди, — сказал президент. — В те далекие времена, когда я приехал на втором году своего президентства сюда, люди были запуганы. Многие на этом делали политику, они уже за границей сидят (жили на зарубежные гранты). Они съехали, а люди остались жить.

Президент рассказал, что вопрос восстановления и реабилитации пострадавших от АЭС территорий лично для него составляет большую часть жизни. Именно здесь приходилось принимать самые серьезные решения.

— Когда мы начали осваивать земли, очень много было критики в мой адрес. Тогда я вынужден был поселиться на Припяти, построил деревянный дом, — отметил он.

Глава государства констатировал, что результаты проделанной работы в том числе отражены в экономических показателях. Так, за прошедшие несколько пятилеток в Гомельской области удалось удвоить и утроить производство продуктов питания в различных сегментах.

— А покупают только чистую продукцию. Жесточайший контроль, — заметил Александр Лукашенко.

В заповеднике президент посетил нежилую деревню Бабчин, откуда после чернобыльской аварии было эвакуировано больше 700 человек. Часть имеющихся там построек используется для нужд заповедника. Главе государства доложили, что при соблюдении необходимых мер предосторожности значительная часть территорий по-прежнему может быть задействована для различных видов хозяйственной деятельности. Среди них деревообработка, пчеловодство, разведение племенных лошадей. Эти направления уже успешно освоены специалистами заповедника, которые в непростых условиях тем не менее получают нормативно-чистую продукцию. Александр Лукашенко лично ознакомился с хозяйством и продегустировал мед с местной пасеки.



​Фото: president.gov.by

Президент поручил и далее развивать соответствующие направления, что не только позволит эффективно содержать в порядке пострадавшие территории, но и создать новые рабочие места и условия для роста доходов жителей этого региона.

Главе государства также доложили о планах по изменению границ заповедника, из состава которого планируется исключить часть территорий и более активно вовлечь их в хозяйственный оборот. За прошедшие с момента аварии годы радиационный фон там значительно снизился, что обусловлено физическими процессами полураспада радиоактивных веществ. Кроме того, научные исследования последних десятилетий позволяют гарантировать получение на этих землях чистой продукции, а также безопасное развитие мясного и молочного животноводства.

На встрече с журналистами президент также сообщил о своем поручении восстановить Туровский крест.

— Мы обсуждали эту тему с руководителем Банка развития, бывшим вице-премьером Сергеем Румасом. Я ему дал поручение, чтобы он с нашими государственными банками подключился к этому и восстановил, — отметил Александр Лукашенко.