За порномультик опубликованный в соцсети гомельчанину грозит до четырех лет лишения свободы

19-летний парень скачал на мобильный телефон мультипликационный видеофильм характерного содержания и разместил его в своих видеозаписях в социальной сети «ВКонтакте», пишет « Гомельская праўда ».





В общей сложности, видео посмотрело более 92 тысяч пользователей.

Согласно заключению экспертов, анимационный фильм, «содержащий сцены с вульгарно натуралистическими, непристойными фиксациями половых сношений», был квалифицирован как порнография.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд.