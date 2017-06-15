ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За порномультик опубликованный в соцсети гомельчанину грозит до четырех лет лишения свободы

16.06.2017 19:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

19-летний парень скачал на мобильный телефон мультипликационный видеофильм характерного содержания и разместил его в своих видеозаписях в социальной сети «ВКонтакте», пишет «Гомельская праўда».


В общей сложности, видео посмотрело более 92 тысяч пользователей.

Согласно заключению экспертов, анимационный фильм, «содержащий сцены с вульгарно натуралистическими, непристойными фиксациями половых сношений», был квалифицирован как порнография.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В общей сложности, видео посмотрело более 92 тысяч пользователей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мед с пасеки радиационного заповедника и Туровский крест. Как прошла рабочая поездка президента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика