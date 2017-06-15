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За порномультик опубликованный в соцсети гомельчанину грозит до четырех лет лишения свободы
16.06.2017 19:11 — Новости Общества | Tut.by
19-летний парень скачал на мобильный телефон мультипликационный видеофильм характерного содержания и разместил его в своих видеозаписях в социальной сети «ВКонтакте», пишет «
В общей сложности, видео посмотрело более 92 тысяч пользователей.
Согласно заключению экспертов, анимационный фильм, «содержащий сцены с вульгарно натуралистическими, непристойными фиксациями половых сношений», был квалифицирован как порнография.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, которое уже направлено в суд.
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В общей сложности, видео посмотрело более 92 тысяч пользователей.
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