Лукашенко: На Гомельщине отдыхаю душой

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Гомельскую область - территории , которые сильно пострадали после аварии на Чернобыльской АЭС. Эти земли сейчас продолжают восстанавливать, работают несколько предприятий, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

На территории Полесского заповедника когда-то располагались 92 деревни. После взрыва на Чернобыльской АЭС эти районы накрыло самое большое облако радиации и с тех пор здесь особый режим. Люди тут не живут, только сотрудники заповедника уже более 30 лет изучают, как влияет радиация на растения и животных.

Сегодня здесь добывают мед и обрабатывают древесину. Огромную территорию восстанавливают по поручению президента. Успехи предприятий глава государства оценивает лично. Специалисты говорят: уровень радиации в продукции очень мал и не дотягивает даже до допустимой нормы, поэтому все идет на продажу. Президенту предлагают расширить возможности заповедника. Заняться промышленным рыболовством, а так же эко- и агротуризмом.

Несмотря на очевидные успехи, радиационная ситуация в заповедной зоне пока непростая. Есть абсолютно чистые места, но есть и территории, посещать которые запрещено. Александр Лукашенко поменял свой маршрут и зашел в заброшенный дом.