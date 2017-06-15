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Лукашенко: На Гомельщине отдыхаю душой

16.06.2017 19:37 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Гомельскую область - территории, которые сильно пострадали после аварии на Чернобыльской АЭС. Эти земли сейчас продолжают восстанавливать, работают несколько предприятий, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

На территории Полесского заповедника когда-то располагались 92 деревни. После взрыва на Чернобыльской АЭС эти районы накрыло самое большое облако радиации и с тех пор здесь особый режим. Люди тут не живут, только сотрудники заповедника уже более 30 лет изучают, как влияет радиация на растения и животных.

Сегодня здесь добывают мед и обрабатывают древесину. Огромную территорию восстанавливают по поручению президента. Успехи предприятий глава государства оценивает лично. Специалисты говорят: уровень радиации в продукции очень мал и не дотягивает даже до допустимой нормы, поэтому все идет на продажу. Президенту предлагают расширить возможности заповедника. Заняться промышленным рыболовством, а так же эко- и агротуризмом.

Несмотря на очевидные успехи, радиационная ситуация в заповедной зоне пока непростая. Есть абсолютно чистые места, но есть и территории, посещать которые запрещено. Александр Лукашенко поменял свой маршрут и зашел в заброшенный дом.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Гомельскую область - территории, которые сильно пострадали после аварии на Чернобыльской АЭС.

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