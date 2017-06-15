Кобяков сообщил дату следующего саммита Союзного государства

Следующее заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Беларуси состоится 30 июня. Об этом на заседании Совета министров Союзного государства сообщил премьер Беларуси Андрей Кобяков, передает ТАСС .

«Вопросы, которые мы сегодня рассмотрим, и решения, которые мы примем, будут в дальнейшем вынесены на заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоится в ближайшее время - 30 июня», - сказал Кобяков.