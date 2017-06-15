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Кобяков сообщил дату следующего саммита Союзного государства
16.06.2017 18:34 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Следующее заседание Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства России и Беларуси состоится 30 июня. Об этом на заседании Совета министров Союзного государства сообщил премьер Беларуси Андрей Кобяков, передает
«Вопросы, которые мы сегодня рассмотрим, и решения, которые мы примем, будут в дальнейшем вынесены на заседание Высшего государственного совета Союзного государства, которое состоится в ближайшее время - 30 июня», - сказал Кобяков.
Премьер отметил, что министры собрались в преддверии 25-летия с момента установления дипломатических отношений между РБ и РФ. По его мнению, главными заслугами стали сохранение кооперационных связей в экономической сфере и обеспечение равных прав граждан на территории государств. Как подчеркнул Кобяков, Россия продолжает оставаться ключевым
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