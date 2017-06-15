ОМОН показал, как брал штурмом дом наркоторговцев Бобруйске

Несколько уголовных дел за незаконный оборот наркотиков возбудили в Бобруйске 13 и 14 июня. Силовики показали, как прошла спецоперация по задержанию наркоторговцев, пишет « Коммерческий курьер ».

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За два дня уголовные дела за незаконный оборот наркотиков возбудили в отношении четырех представителей этнической диаспоры цыган. 37-летнего неработающего бобруйчанина задержали за то, что продал во дворе своего дома на улице Панфилова 0,275 г метадона. 35-летнюю несудимую неработающую бобруйчанку подозревают в продаже 0,33 г метадона во дворе этого же дома.

В наркоторговле подозревают еще одну пару в поселке Титовка.

А 14 июня сотрудники ОМОН ворвались в дом к наркоторговцам, где обнаружили свертки с большим количеством белого порошка, состав которого определит экспертиза.