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К сервису "Яндекс. Транспорт" подключаются Кричев и Осиповичи
16.06.2017 19:53 — Новости Общества | Tut.by
Онлайн-карты движения общественного транспорта появятся в Кричеве и Осиповичах. Остановочные пункты по маршрутам следования автобусов в этих райцентрах внесут в приложение «Яндекс. Транспорт».
Отследить передвижение общественного транспорта уже можно в Могилеве и Бобруйске. Теперь в Кричеве и Осиповичах также можно будет в режиме реального времени видеть на карте, на каком участке находится нужный транспорт, составлять индивидуальный маршрут и минимизировать время в пути, сказал заместитель генерального директора предприятия «Могилевоблавтотранс» Дмитрий Зубринович.
Внесение данных с подробными координатами остановочных пунктов на карту занимает немало времени. В перспективе — подключить к сервису и другие райцентры, а также населенные пункты в сельской местности на маршрутах автобусов «Могилевоблавтотранса». Машины предприятия на 100% оснастили системами GPS-навигации.
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Возможность отслеживать движение общественного транспорта планируют внедрить даже в сельской местности области.
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