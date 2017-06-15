Онлайн-карты движения общественного транспорта появятся в Кричеве и Осиповичах. Остановочные пункты по маршрутам следования автобусов в этих райцентрах внесут в приложение «Яндекс. Транспорт».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Отследить передвижение общественного транспорта уже можно в Могилеве и Бобруйске. Теперь в Кричеве и Осиповичах также можно будет в режиме реального времени видеть на карте, на каком участке находится нужный транспорт, составлять индивидуальный маршрут и минимизировать время в пути, сказал заместитель генерального директора предприятия «Могилевоблавтотранс» Дмитрий Зубринович.

Внесение данных с подробными координатами остановочных пунктов на карту занимает немало времени. В перспективе — подключить к сервису и другие райцентры, а также населенные пункты в сельской местности на маршрутах автобусов «Могилевоблавтотранса». Машины предприятия на 100% оснастили системами GPS-навигации.