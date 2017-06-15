Туровский крест: что за реликвию распорядился восстановить президент

Александр Лукашенко, посещая Полесский государственный радиационно-экологический колледж в Хойниках, дал поручение Банку развития и его руководителю Сергею Румасу восстановить Туровский крест.



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— Эти четыре иконки у ученого, нашедшего их. Они сохранились. Мы готовы использовать их на кресте, который мы восстановим в ближайшее время, — подчеркнул Лукашенко.

В этом вопросе попыталась разобраться « Наша ніва » вместе с доктором исторических наук, лучшим знатоком истории Туровщины Петром Лысенко. Тем самым историком, который нашел иконки в Турове.

— Все знают про крест Евфросинии Полоцкой, это самая известная реликвия белорусская. Все знают о копии, которую создал в Бресте Петр Кузьмич. Однако в то же время подобные кресты существовали во всех епархиях. И свой епархиальный крест имел также Туров, пусть и не такой богатый, как полоцкий.

Скорее всего, он исчез при землетрясении 1230 года. Это было мощное землетрясение в Румынии, возможно, в 8 баллов, которое докатилось до Турова. То землетрясение уничтожило в Киево-Печерской лавре в Киеве церковь Богородицы, также в Киеве — Михайловскую церковь. Был поврежден храм во Владимире. Туровский епархиальный храм находился на слабом фундаменте, поэтому он был уничтожен полностью.

В 1962 году во время раскопок на туровском дединце мной были найдены свинцовые иконки XII века, на одной из которых был Кирилл Туровский. Я предположил, что они могут быть от епархиального креста, который был уничтожен, изломался в развалинах. Мою теорию никто не опроверг.

Мы вместе с сыном Федором, когда он еще был школьником, сделали реконструкцию этого креста. На хорошую реконструкцию не было ни материальных средств, ни возможностей. Не нашли хорошего спонсора. Однако нами воссоздан крест в натуральную величину. И если крест Кузьмича — это абсолютный новодел, то в нашем кресте присутствуют те самые настоящие иконки с давнего креста, — делится впечатлениями Петр Лысенко.

По словам ученого, существует еще один крест, который следует воостановить в Турове. Это — каменный крест, который был найден при раскопках дединца в Турове в 2004 году.

— Это крест XVI века, шесть метров в высоту. Если помните, то был такой заместитель министра культуры Градюшко, который после посещения Турова в 2005 году дал приказ закопать тот крест. Местный же председатель райисполкома послушался, даже археологов не вызывали. Мы даже не знаем, каким образом засыпали тот крест.

Хорошо было бы восстановить оба туровских креста, — подытожил Петр Лысенко.