|
Поздравление министра обороны Республики Беларусь с Днем медицинских работников
16.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
18 июня в Республике Беларусь отмечается День медицинских работников — профессиональный праздник людей, посвятивших себя благородному делу сохранения жизни и здоровья человека.
Своей гуманностью, самоотверженностью и профессионализмом люди в белых халатах по праву заслужили всенародную любовь и уважение.
В годы лишений и тяжелых испытаний наиболее ярко проявлялись героизм и самопожертвование военных медиков. Свидетельством тому являются миллионы человеческих жизней, спасенных в годы Великой Отечественной войны, в ходе выполнения интернационального долга, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
В Республике Беларусь здоровье человека является одним из приоритетов государственной политики, основой благосостояния и поступательного развития общества.
Достойный вклад в развитие отечественного здравоохранения вносят белорусские военные медики, честно и добросовестно выполняющие свой профессиональный и воинский долг. Своими лучшими человеческими качествами они подтверждают высокое звание и жизненное предназначение врача, достойно продолжают славные традиции ветеранов военно-медицинской службы.
Поздравляю медицинских работников Вооруженных Сил, весь персонал военно-медицинских учреждений и подразделений, ветеранов‑медиков с профессиональным праздником!
Желаю счастья, крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в благородном труде на благо нашего Отечества — Республики Беларусь!
Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 июня в Республике Беларусь отмечается День медицинских работников — профессиональный праздник людей,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии