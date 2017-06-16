ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Поздравление министра обороны Республики Беларусь с Днем медицинских работников

16.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

18 июня в Республике Беларусь отмечается День медицинских работников — профессиональный праздник людей, посвятивших себя благородному делу сохранения жизни и здоровья человека.

Своей гуманностью, самоотверженностью и профессионализмом люди в белых халатах по праву заслужили всенародную любовь и уважение.

В годы лишений и тяжелых испытаний наиболее ярко проявлялись героизм и самопожертвование военных медиков. Свидетельством тому являются миллионы человеческих жизней, спасенных в годы Великой Отечественной войны, в ходе выполнения интернационального долга, ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

В Республике Беларусь здоровье человека является одним из приоритетов государственной политики, основой благосостояния и поступательного развития общества.

Достойный вклад в развитие отечественного здравоохранения вносят белорусские военные медики, честно и добросовестно выполняющие свой профессиональный и воинский долг. Своими лучшими человеческими качествами они подтверждают высокое звание и жизненное предназначение врача, достойно продолжают славные традиции ветеранов военно-медицинской службы.

Поздравляю медицинских работников Вооруженных Сил, весь персонал военно-медицинских учреждений и подразделений, ветеранов‑медиков с профессиональным праздником!

Желаю счастья, крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в благородном труде на благо нашего Отечества — Республики Беларусь!

Министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант А. А. Равков

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18 июня в Республике Беларусь отмечается День медицинских работников — профессиональный праздник людей,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
«Жизнь всё расставит по своим местам…»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

16.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика