«Жизнь всё расставит по своим местам…»

Говорят, у хирургов иначе

Сердце скроено — как монолит.

Это так: оно чаще плачет,

Глубже любит, сильнее болит.

Жизнь — не записи драматурга,

И когда тонет лучший друг,

То горячее сердце хирурга —

Это вечный спасательный круг.

Скальпель режет, а сердце стонет,

Слезы льет от чужой беды

И спасает того, кто тонет,

Вынося на поверхность воды.

А наутро, уж вы поверьте,

Видя слезы спасенных глаз,

У хирурга трепещет сердце,

Что звезду в небе чью-то спас…

И взирая на звезды утром —

Не погас ли какой сателлит,

Необъятное сердце хирурга

Утром любит, а ночью болит…

Леонид Путырский





Мудрецы говорят, что искрой божьей наделен каждый человек. Однако разгорается она только в тех людях, которым присущи сострадание, милосердие, преданность, честность, талант. Неся добро и справедливость, веру и надежду в наш мир, они всегда остаются людьми с большой буквы. Они притягивают к себе как магнит, с ними хочется общаться. С начальником кафедры военно-полевой хирургии военно-медицинского факультета в Белорусском государственном медицинском университете доктором медицинских наук, профессором полковником медицинской службы Владимиром Кориком по долгу службы мне доводилось встречаться не единожды. Видела его во время общения с коллегами, курсантами, пациентами, в процессе проведения операций… И каждый раз ловила себя на мысли, что врачом все же надо родиться. Потому что данная профессия из числа тех, которые требуют не только отличных знаний, но и определенного самоотречения, сопереживания каждому, кто нуждается в твоей помощи. Этих и других качеств, присущих настоящему врачу и офицеру, Владимиру Евгеньевичу не занимать.

«Первый диагноз я поставил в шесть лет…»

— Для меня выбор профессии не был проблемой, потому что я рос среди медиков. Врачами были мои мама и папа, в этой сфере трудилось много родственников, соответственно, и круг их общения составляли практически одни медработники. Кроме того, у нас дома была хорошая библиотека художественной и медицинской литературы.