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«Жизнь всё расставит по своим местам…»
16.06.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Говорят, у хирургов иначе
Сердце скроено — как монолит.
Это так: оно чаще плачет,
Глубже любит, сильнее болит.
Жизнь — не записи драматурга,
И когда тонет лучший друг,
То горячее сердце хирурга —
Это вечный спасательный круг.
Скальпель режет, а сердце стонет,
Слезы льет от чужой беды
И спасает того, кто тонет,
Вынося на поверхность воды.
А наутро, уж вы поверьте,
Видя слезы спасенных глаз,
У хирурга трепещет сердце,
Что звезду в небе чью-то спас…
И взирая на звезды утром —
Не погас ли какой сателлит,
Необъятное сердце хирурга
Утром любит, а ночью болит…
Леонид Путырский
Мудрецы говорят, что искрой божьей наделен каждый человек. Однако разгорается она только в тех людях, которым присущи сострадание, милосердие, преданность, честность, талант. Неся добро и справедливость, веру и надежду в наш мир, они всегда остаются людьми с большой буквы. Они притягивают к себе как магнит, с ними хочется общаться. С начальником кафедры военно-полевой хирургии военно-медицинского факультета в Белорусском государственном медицинском университете доктором медицинских наук, профессором полковником медицинской службы Владимиром Кориком по долгу службы мне доводилось встречаться не единожды. Видела его во время общения с коллегами, курсантами, пациентами, в процессе проведения операций… И каждый раз ловила себя на мысли, что врачом все же надо родиться. Потому что данная профессия из числа тех, которые требуют не только отличных знаний, но и определенного самоотречения, сопереживания каждому, кто нуждается в твоей помощи. Этих и других качеств, присущих настоящему врачу и офицеру, Владимиру Евгеньевичу не занимать.
«Первый диагноз я поставил в шесть лет…»
— Для меня выбор профессии не был проблемой, потому что я рос среди медиков. Врачами были мои мама и папа, в этой сфере трудилось много родственников, соответственно, и круг их общения составляли практически одни медработники. Кроме того, у нас дома была хорошая библиотека художественной и медицинской литературы.
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