«Зарничка» нашей юности

На базе 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра прошел финальный этап 1‑й Республиканской спортивно-патриотической игры «Зарничка», посвященной 50‑летию пионерской военно-патриотической игре «Зарница». Как известно, игра «Зарница» отличается военно-патриотической доминантой, которая определяет стремление молодежи проявить лучшие качества — качества, характерные в будущем для защитника Родины. И очень важно, что с инициативой расширения формата игры «Зарница» — проведения игры «Зарничка», которая объединяет школьников‑октябрят, выступила сама молодежь.



Инициатива принадлежит Белорусской республиканской пионерской организации, предложившей предоставить возможность участия в увлекательных соревнованиях самым младшим ее членам — октябрятам.

Это особенно важно. Потому что за этим стоит самое главное — современная молодежь сегодня хорошо понимает, что у нее есть что защищать.

Молодежь ценит стабильность, безопасность, мир, спокойствие, которые сегодня есть в Беларуси. Это понимание реализуется и в поступках. Игра «Зарничка» объединила школьников-октябрят из всех регионов Беларуси — более 30.000 маленьких граждан своей замечательной страны. Кстати, один из конкурсов «Зарнички» так и называется — «Маленькие граждане большой страны». Ведь участие в «Зарничке» — это уже поступок: маленький гражданин защищает Отечество.



Министерство обороны и Министерство образования всемерно поддержали данную инициативу, направленную в первую очередь на формирование будущего нашего государства, на формирование патриотических качеств у детей. Пройдут годы, и они будут защищать Республику Беларусь — защищать не только в военной сфере, но и в других — в том числе экономической, социальной, информационной.

В добрый путь, инициатива Белорусской республиканской пионерской организации!

С этого года впервые проводится спортивно-патриотическая игра «Зарничка» среди школьников 9–10 лет государственных учреждений образования нашей страны. Главным инициатором и организатором нового проекта является общественное объединение «Белорусская республиканская пионерская организация» при активной поддержке министерств обороны и образования Республики Беларусь.



Как отметила заместитель председателя центрального совета ОО «БПРО» Марина Богданович (председатель жюри), новый проект направлен на совершенствование форм работы с октябрятами и вовлечение их в деятельность пионерской организации в системе «октябренок — пионер — старший пионер». Цель мероприятия — гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, физическое развитие младших членов пионерских дружин, формирование у молодежи здорового образа жизни.

К финальной игре юные зарничники готовились на протяжении всего учебного года. Сформированные отряды юных патриотов регулярно встречались с ветеранами войны и труда, очевидцами фронтовых событий, воинами-интернационалистами. Проводились тематические вечера и утренники, посвященные героизму и мужеству подпольщиков и партизан. Школьники имели возможность посетить воинские части, музеи и комнаты боевой славы, поучаствовать в различных конкурсах, познакомиться с ратной учебой и бытом нынешних защитников Родины, военной историей и традициями белорусского государства. В оздоровительных лагерях ребята участвовали в походах по историческим и памятным местам своих регионов, вовлекая в эту интересную и познавательную работу все большее количество сверстников.



…В финале республиканской спортивно-патриотической игры «Зарничка» встретились семь команд — победители четвертого отборочного тура среди участников Минского городского и областных советов общественного объединения «БРПО». В каждой дружине — по десять человек (по пять мальчишек и девчонок).

В торжественном открытии финальных состязаний участвовали помощник министра обороны по идеологической работе в Вооруженных Силах — начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Александр Гура, заместитель заведующего отделом работы с общественными объединениями Администрации Президента Республики Беларусь Сергей Герасименя, председатель центрального совета ОО «БРПО» Виктория Меннанова и другие почетные гости.



Уже первый конкурс «Смотр строя октябрятских войск «Будь готов!» показал, насколько серьезно зарничники готовились к финальной игре. Выступления юных патриотов оценивались по внешнему виду, единообразию формы одежды определенного рода войск с нашивкой, девизу команды, выполнению строевых приемов и другим критериям. На плацу воинской части команды октябрят поочередно демонстрировали четкий строевой шаг, повороты на месте и в движении. Чувствовался хороший уровень подготовки ребят, их задор, молодцеватость.

Как оказалось, три дружины возглавили девочки. Под началом таких командиров, как Анастасия Дубовая (Могилевская область), Глория Изотова (Минск) и Любовь Закревская (Витебская область), можно идти хоть в бой.

Приятно удивили школьники в ходе проведения познавательной блицигры: «Маленькие граждане большой страны». В трех тематических турах каждый член команды старался за отведенное время ответить на заданный вопрос, проявляя свою эрудицию и интеллект.



Затем ребят ждали новые испытания на полосе препятствий. Поочередно команды-участницы с большим желанием победить демонстрировали смелость, упорство и смекалку.

Каждый этап игры был по-своему захватывающим и интересным.

За участие в финале 1‑й Республиканской спортивно-патриотической игры «Зарничка» все команды были награждены дипломами и ценными подарками. А каждый участник состязаний получил специально изготовленный нагрудный знак. Специальный приз от республиканской газеты для детей и подростков «Зорька» достался дружине «Зажигай» из города Глубокое Витебской области. А победителем же игры «Зарничка» (по сумме набранных балов) стала команда «Патриот» из Борисовской средней школы № 7, которая представляла Минскую область.

Поздравляем дружину октябрят во главе с ее командиром Маратом Емельянчиком с победой.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора