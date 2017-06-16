Люди с открытым сердцем

В Вооруженных Силах Республики Беларусь уделяется большое внимание охране здоровья военнослужащих, военных пенсионеров и членов их семей: древнее утверждение mens sana in corpore sana — «в здоровом теле — здоровый дух» давно стало принципом каждодневной деятельности военных врачей. Военные медики служат верой и правдой, верны клятве Гиппократа. И какое бы отделение 432‑го ордена Красной Звезды Главного военного клинического медицинского центра мы ни посетили, всегда встретим профессионалов — врачей и медицинских сестер, которые протягивают руку помощи попавшему в беду человеку.